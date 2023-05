Trabajadores de salud en el hogar comienzan huelga

- Publicidad -

BRIDGEPORT.- Más de mil trabajadores de salud en el hogar, miembros del sindicato, abandonaron el trabajo el miércoles pasado por la mañana, exigiendo un nuevo contrato que incluya mejores salarios.

A medida que el gobernador Ned Lamont y los legisladores estatales se acercan a la fecha límite de las negociaciones presupuestarias, alrededor de mil 200 trabajadores de hogares colectivos sindicalizados abandonaron el trabajo a las 6:00 de la mañana, el miércoles pasado.

El Distrito 1199NE de SEIU, el New England Health Care Employees Union, representa a más de 25 mil cuidadores en Connecticut y alrededor de 4 mil en Rhode Island.

El sindicato dijo que la mayoría de sus trabajadores han estado sin contrato durante unas tres semanas y exigen lo que llaman “salarios dignos”, un seguro médico asequible y mejores beneficios de jubilación.

La huelga afecta a nueve hogares grupales dentro de las agencias Oak Hill, Mosaic, Whole Life, Network, Caring Community y Alternative Services, Inc. en Hartford, Bristol, Waterbury, Bridgeport, Norwich, New London, Andover, Colchester y Dayville.

Los cuidadores piden un camino hacia un salario mínimo de 25 dólares por hora, un aumento significativo de su salario inicial actual de 17.25 por hora.

El Departamento de Servicios de Desarrollo dijo que se ha notificado a las familias que podrían verse afectadas por una huelga. Si bien no hablarán sobre las negociaciones, dicen que tienen la esperanza de que el asunto se resuelva pronto.

“Desde que se nos notificó de una posible huelga de los miembros de sindicato en algunas de las ubicaciones de nuestros proveedores, los Departamentos de Servicios de Desarrollo (DDS) y Salud Pública (DPH) han estado trabajando con los proveedores, las familias y el personal para garantizar la salud y la seguridad de los personas a las que apoyamos”, expresó Kevin Bronson, vocero del Departamento de Servicios de Desarrollo.

“Estas agencias realizarán un monitoreo del sitio residencial en las ubicaciones de los proveedores para confirmar que las personas estén recibiendo el nivel de atención adecuado. Todas las personas y familias afectadas por la huelga fueron contactadas la semana pasada y continúan siendo informadas sobre los planes de los proveedores para administrar las operaciones. Si bien no podemos comentar sobre el estado de las negociaciones contractuales actuales entre el sindicato y los proveedores privados, tenemos la esperanza de que este asunto se resuelva pronto”, finalizó Bronson.