Celebran a adultos mayores en New Rochelle

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- El condado de Westchester celebró su 55º evento anual Salute to Seniors, el miércoles pasado, en New Rochelle en honor al Older Americans Month o “Mes de los adultos mayores en los Estados Unidos”.

El evento se llevó a cabo como una oportunidad para reunir a los adultos mayores del Condado y, al mismo tiempo, difundir información sobre los programas y servicios disponibles para ayudarlos a sentirse saludables y seguros.

Asistieron más de 800 personas de la tercera edad y 69 expositores.

“No es solo una celebración para esta ocasión en particular, sino también para reconocer la sabiduría acumulada y el servicio que se representa aquí en el Condado. Realmente ha sido un regalo para todos nosotros”, declaró el alcalde de New Rochelle, Noam Bramson.

Este es el tercer evento Salute to Seniors que se lleva a cabo este mes.

Se llevaron a cabo otros dos eventos, uno el 10 de mayo pasado en Hartsdale y otro el 17 de mayo en Croton-on-Hudson.