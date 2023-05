Roy Roselló narra cómo vivió abuso sexual de José Menéndez en Menudo

- Publicidad -

Fue durante una entrevista en Al Rojo Vivo, en la que hablaban de la docuserie serie Menendez + Menudo Boys Betrayed de Peacock, que Roy Roselló confesó haber sido violado por José Menéndez, un alto ejecutivo de la disquera RCA.

Roy recordó que su primer encuentro con Menendez, este”me miró como un predador”.

Contó: “Llegamos a la casa, José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. No me saludó, yo dije: ‘está bien’. ¿Quién sabe si tuvo algún problema con el papá o con la mamá? Ahí yo me siento en la mesa del comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Edgardo empezó a hablar con José Menéndez, de esto y lo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino, yo inocente”

Erik y Lyle Menéndez cumplen condena desde 1996 por matar a sus padres: José y Mary Louise “Kitty” Menéndez. Argumentaron haber sido abusados por ellos durante años.

Continuó el relato de Roy, revelando el papel del manager de Menudo, Edgardo Díaz: “A Edgardo no le gustaban las bebidas alcohólicas en nosotros, porque nosotros éramos super controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios, no existía nada de eso porque Edgardo era en contra de todas esas cosas, pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, desenfocado. Ahí yo sentí a alguien cargándome, y esa persona era José Menéndez que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme”.

Roy asegura que no pudo hacer nada para detenerlo. “Yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué me puso en mi bebida.

Indicó que los abusos fueron reiterados. Por otra parte, Raúl Reyes, el hermano de Ray Reyes, otro integrante de Menudo, dice que vio a Roy Roselló durmiendo desnudo junto a Edgardo Díaz, el manager de la banda.