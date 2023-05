EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Diversión para niños con músico Kurt Gallagher

Los bebés, los niños pequeños y los niños en edad preescolar pueden divertirse moviéndose, riéndose y haciendo música mientras cantan, pisotean, aplauden y aletean junto con las canciones interactivas de Kurt Gallagher, el sábado 20 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook, en 1 Haseco Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los promotores, el programa brinda en la Sala de Niños de la biblioteca.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.

Este programa está patrocinado por The Friends of the Library.

Curso de ciudadanía

A partir del lunes 22 de mayo, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford brindará un curso de ciudadanía de los Estados Unidos de seis semanas, en el Technology Center del tercer piso de la Biblioteca, en 1 Public Library Plaza, Stamford.

De acuerdo con los promotores, las clases se impartirán dos veces por semana los lunes y jueves.

Los estudiantes deben leer, escribir y comprender inglés básico.

Los solicitantes de 50 años o más con 20 años de residencia legal permanente o de 55 años o más con 15 años de residencia legal permanente podrían quedar exentos del requisito de alfabetización en inglés.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://www.fergusonlibrary.org/event/us-citizenship-course-20.

También puede registrarse enviando un correo electrónico a [email protected], por teléfono al 203 351-8228, o en persona en el mostrador de referencia del segundo piso en la biblioteca principal.

Plan de jubilación MyCTSaving

El miércoles 24 de mayo, a partir de las 12:00 del mediodía, en la Edith Wheeler Memorial Library, en 733 Monroe Turnpike, Monroe, Connecticut, se brindará de manera gratuita un taller llamado “Plan de jubilación para empleadores y empleados de pequeñas empresas (MyCTSaving).

De acuerdo con los promotores, casi la mitad de las empresas de Connecticut no ofrecen un plan de ahorro para la jubilación para los empleados. Según la AARP, eso es alrededor de 600 mil trabajadores que pueden no estar ahorrando para la jubilación.

Para llenar ese vacío, la Oficina del Contralor del Estado ofrece MyCTSavings, un programa de ahorro para la jubilación para empleados, sin costo para los empleadores por inscribirse.

La presentadora del taller será Lisa Kidder.

Este taller está patrocinado por la Cámara de Comercio de Monroe y la Biblioteca de Monroe.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://shorturl.at/jtxJT.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065, enviar un correo electrónico a [email protected] o ingresar a la web https://fairfieldcounty.score.org/.

Película gratuita a través de Zoom

El miércoles 24 de mayo, a partir de las 7:00 de la noche, la Biblioteca Pública de Port Chester-Rye Brook proyectará de manera gratuita la película The Joy Luck Club (1993), a través de Zoom.

En San Francisco, un grupo de ancianas chinas (Kieu Chinh, Tsai Chin, France Nuyen y Lisa Lu) se reúnen regularmente para intercambiar historias familiares mientras juegan Mahjong. En una serie de dieciséis viñetas que abarca generaciones y continentes, esta adaptación de la novela más vendida de Amy Tan explora el conflicto cultural y las relaciones a menudo turbulentas entre cuatro mujeres chino-estadounidenses de primera generación y sus madres.

Para observer la película pueden enviar un correo electrónico a [email protected] para obtener el link de Zoom.

Para mayor información, pueden llamar al 914-939-6710.

Entrenamiento para resucitación cardiopulmonar

Los miércoles 31 de mayo, 28 de junio, 26 de julio, y 30 de agosto, el Departamento de Salud de Wallingford brindará de manera gratuita un entrenamiento para resucitación cardiopulmonar (CPR).

El entrenamiento de brindará en 143 Hope Hill Road, Wallingford.

Para registrarse, pueden llamar al 203-294-2065 o enviar un correo electrónico a [email protected].

El entrenamiento es patrocinado por la American Heart Association.