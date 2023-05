El Vaticano investiga posible milagro en iglesia católica de CT

- Publicidad -

THOMASTON.- La Iglesia Católica está investigando un posible milagro que ocurrió en una iglesia en Connecticut.

El supuesto milagro tuvo lugar en la iglesia de Santo Tomás en Thomaston, Connecticut.

El reverendo Joseph Crowley, que dirige la parroquia Saint Maximilian Kolbe, que incluye la iglesia de Saint Thomas, informó que las hostias distribuidas durante la observación de la comunión se multiplicaron mientras estaban sentados dentro del copón.

“Dios se duplicó a sí mismo en el ciborio (copa)”, declaró el reverendo Crowley después de la comunión, haciendo referencia a los contenedores de almacenamiento de metal utilizados para albergar las hostias de la comunión. “Dios provee y es extraño cómo Dios hace eso. Y eso sucedió”, indicó el religioso.

En respuesta, la Arquidiócesis de Hartford inició una investigación para determinar si había ocurrido o no un milagro en la iglesia.

Desde entonces, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, un grupo que data del siglo XVI encargado de promover y defender la fe católica en todo el mundo, ha sido notificado y ha comenzado su propia investigación.

Un portavoz de la arquidiócesis, David Elliott, emitió un comunicado diciendo que “informes como el supuesto milagro en Thomaston requieren ser remitidos al Dicasterio para la Doctrina de la Fe en Roma. La Arquidiócesis ha procedido en consecuencia y esperará una respuesta a su debido tiempo”.

Los milagros son una parte importante del proceso de convertirse en santo dentro de la Iglesia Católica. Las consideraciones de santidad generalmente comienzan cinco años después de la muerte de un católico excepcional.

Se deben cumplir una serie de criterios, incluidos los “milagros verificados”.

Los funcionarios del Vaticano deben determinar que los milagros son el resultado directo de una oración individual al candidato a santo.

Deben llegar a la decisión de que el milagro fue el resultado de la intercesión del posible santo muerto entre el solicitante y Dios, causando el milagro.

La Iglesia Católica define un milagro como un “signo de maravilla, como una curación o control de la naturaleza, que solo puede atribuirse al poder divino”.

Si bien duplicar obleas (hostias) delgadas de pan puede parecer un uso menor del poder divino para quienes no están familiarizados con la teología católica, la Eucaristía, a menudo llamada comunión o cena del señor, es posiblemente el sacramento o ritual más sagrado e importante en la fe.

Los católicos suelen creer en la idea de la transubstanciación, o la idea de que el pan y el vino que se dan durante el ritual se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo en el momento de la consagración, en lugar de simplemente símbolos de su presencia.

Michael O’Neil, que usa el apodo de Miracle Hunter, es autor de un libro llamado Science and the Miraculous: How the Church Investigates the Supernatural, habló con el Hartford Courant y dio ejemplos de milagros eucarísticos anteriores.

“Hay varios tipos de milagros eucarísticos, pero los más notables fueron en algunas raras ocasiones, como que la hostia emana sangre humana”, dijo.

El Reverendo Michael McGivney, el fundador de los Knights of Columbus, terminó su carrera clerical en la iglesia de Saint Thomas, donde tuvo lugar el presunto milagro de la comunión. Ha estado en consideración para la santidad y requiere un milagro más verificado antes de pasar a la consideración final para la santidad dentro de la Iglesia Católica.

El arzobispo Leonard Blair explicó al Hartford Courant que “lo que se ha informado que ha ocurrido en nuestra iglesia parroquial de Thomaston, de la que el Beato Michael McGivney fue párroco, si se verifica, constituiría un signo o maravilla que sólo puede atribuirse al poder divino para fortalecer nuestra fe en el milagro diario de la Santísima Eucaristía. También sería una fuente de bendición del Cielo para el esfuerzo que los Obispos de los Estados Unidos están haciendo para renovar y profundizar la fe y la práctica de nuestro pueblo católico con respecto a este gran Sacramento.”

“Bienaventurados” es un título que se les da a los candidatos a santos a quienes el Vaticano les ha atribuido milagros “verificados”.