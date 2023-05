Organización sin fines de lucro recibe $3.7 millones para expandir viviendas asequibles

- Publicidad -

STAMFORD.- Una organización sin fines de lucro de vivienda, con sede en Stamford, es uno de los tres grupos de Connecticut que reciben fondos de subvenciones federales para aumentar las viviendas asequibles en el condado de Fairfield.

El Housing Development Fund (HDF) recibió 3.7 millones del fondo de U.S. Department of the Treasury’s Community Development Financial Institutions (CDFI)

La subvención se otorga a través del Equitable Recovery Program (ERP), destinado a ayudar a las comunidades vulnerables a recuperarse de la pandemia de COVID-19, según el representante federal Jim Himes, quien representa al 4º distrito del Congreso, que incluye la mayor parte del condado de Fairfield y algunos del condado de New Haven.

“Tenemos una crisis de vivienda asequible en el condado de Fairfield. La falta de opciones de vivienda impide la capacidad de las familias jóvenes para establecerse en Connecticut, empuja a los adultos mayores fuera de sus comunidades y ‘estrangula’ el crecimiento económico de Connecticut. Esta subvención ayudará al Stamford Housing Development Fund a continuar con su misión fundamental de crear opciones más asequibles para nuestros amigos y vecinos”, expresó Himes.

El programa de subvenciones es parte del fondo de U.S. Treasury’s Community Development Financial Institutions, que existe desde la década de 1990. Las Community Development Financial Institutions es una designación del Departamento del Tesoro.

Sin embargo, el Equitable Recovery Program comenzó a raíz de la pandemia de COVID-19 como una forma de garantizar que las comunidades más afectadas tengan la oportunidad de recuperarse.

Los fondos amplían programas e inversiones en comunidades de bajos ingresos o moderados que experimentaron impactos económicos desproporcionados durante la pandemia.

“El HDF está encantado de haber obtenido la subvención de ERP y en un nivel tan significativo. Estos fondos estarán destinados a aprovechar la rehabilitación multifamiliar y la escritura que restringe los alquileres asequibles para hogares de ingresos bajos y moderados”, expresó la directora ejecutiva del HDF, Joan Carty.

La subvención ayudará al Housing Development Fund a “financiar propiedades de alquiler asequibles en comunidades económicamente desatendidas en todo Connecticut que fueron las más afectadas durante la pandemia”.

El HDF ayuda a los residentes a convertirse y seguir siendo propietarios de viviendas asequibles y financia alquileres asequibles para hogares de ingresos bajos y moderados, se dio a conocer.

Los fondos de ERP impulsarán el programa de préstamos multifamiliares de la organización para rehabilitar propiedades multifamiliares, manifestó Carty.

A través de un consorcio de préstamo de fondos, puesto a disposición por los bancos, la organización financia la adquisición y rehabilitación de pequeños edificios multifamiliares en todo el Estado.

“Estamos planeando complementar esos préstamos con fondos adicionales de la subvención ERP para que podamos hacer una rehabilitación más intensiva en las propiedades y también ayudar a los pequeños propietarios a acceder a fondos porque podremos ofrecer términos y tasas más flexibles”, agregó Carty.

Junto con el HDF, otras dos Connecticut Community Development Financial Institutions recibieron fondos cuando se anunciaron los beneficiarios de las subvenciones el 10 de abril pasado.

Capital for Change, con sede en Wallingford, trabaja para ampliar el acceso a viviendas asequibles, eficiencia energética y oportunidades laborales para comunidades desatendidas. La organización recibió $2.4 millones en fondos de ERP.

El Hartford Community Loan Fund, que brinda servicios financieros asequibles para residentes de bajos ingresos, recibió una subvención ERP de 1.7 millones de dólares.