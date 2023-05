CT, mejor estado para que adolescentes obtengan una educación superior, según estudio

- Publicidad -

STAMFORD.- Connecticut lidera el camino como el mejor estado de la nación para que los adolescentes continúen hacia una educación superior

Massachusetts, sede de la Universidad de Harvard, ocupa el segundo lugar, mientras tanto Nuevo México es el peor estado de la nación para que los adolescentes sigan una educación superior.

Los expertos en crédito de USA Credit Unions combinaron ocho factores que podrían influir en el nivel de éxito de un estado en particular en la educación superior, incluido el porcentaje de adolescentes que no están en la escuela secundaria o que no se graduaron, el porcentaje de estudiantes de secundaria que no se gradúan a tiempo, el porcentaje de jóvenes adultos entre 18 y 24 años que no están en la universidad o que no se graduaron de la escuela secundaria y el gasto escolar, entre otros factores.

El estudio calificó a los estados en cada factor, sumando un puntaje total final para revelar los mejores estados para que los adolescentes obtengan una educación superior.

Cada estado se clasificó en una calificación de 50 como el mejor y 1 como el peor.

De acuerdo con el estudio, Connecticut obtuvo un puntaje total de 81.5%. Ocupa el primer lugar como el mejor estado para que los adolescentes sigan una educación superior, con una puntuación del 81.5%. Connecticut se ubicó por encima del promedio en todas las métricas y ocupó el puesto 45º en cuanto al porcentaje de adolescentes de 16 a 19 años que no asistieron a la escuela secundaria o no se graduaron.

Connecticut ocupó el puesto 41º en el porcentaje de jóvenes adultos que no asistían a la escuela, trabajaban o no poseían un título superior a la escuela secundaria.

Obtuvo el puesto 28º en el porcentaje de estudiantes de secundaria que se gradúan a tiempo, que fue su clasificación más baja.

Además, las escuelas en Connecticut reciben la segunda mayor cantidad de fondos del gobierno en toda la nación y destinan casi todo a la educación de cada estudiante, lo que hace de este el mejor estado para la educación.

Los 10 mejores estados para que los adolescentes obtengan una educación superior:

1- Connecticut

2- Massachussets

3- Minnesota

4- Iowa y Nebraska

5- Virginia

6- Wisconsin

7- Utah

8- Rhode Island

9- New Hampshire

10- Montana

Los 10 peores estados para que los adolescentes obtengan una educación

50- Nuevo México

49- Oklahoma

48- Nevada

47- Carolina del Sur

46- Arizona

45- Louisiana

44- Oregon

43- Alaska

42- Kentucky

41- Georgia