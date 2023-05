EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Taller de danza infantil “Cinco de Mayo”

El viernes 5 de mayo, a la 1:30 de la tarde, la Biblioteca Pública de New Rochelle, 1 en Library Plaza, New Rochelle, llevará a cabo el Taller de danza infantil “Cinco de Mayo”.

De acuerdo con los promotores, las personas podrán celebrar el “Cinco de Mayo” en la Biblioteca Pública de New Rochelle con un taller de Danza Mexicana.

El taller está abierto a niños de 8 a 12 años. El espacio es limitado.

Para mayor información, pueden ingresar a la web https://newrochelle.librarycalendar.com/event/cinco-de-mayo-celebration-childrens-dance-workshop.

Película gratuita

El viernes 5 de mayo, a partir de las 2:00 de la tarde, en la Harry Bennett Branch Library, en 115 Vine Road, Stamford, se proyectará de manera gratuita la película On the Waterfront.

La película trata sobre un exluchador convertido en estibador (peón) de Nueva Jersey que lucha por enfrentarse a sus jefes sindicales corruptos, incluido su hermano mayor, mientras comienza a conectarse con la hermana afligida de una de las víctimas del sindicato.

Es protagonizada por Marlon Brando, Eva Marie Saint, Karl Malden, Lee Cobb y Rod Steiger.

Reciclaje de latas y botellas

El sábado 6 de mayo, a partir de las 9:00 de la mañana, en 55 Rock Rimmon Road, Stamford, se llevará a cabo un evento EyeRecycle llamado Scofield Collections, organizado por la Ciudad de Stamford.

Las personas pueden llevar todas sus botellas y latas para canjearlas por 5 centavos cada una.

De acuerdo con la Ciudad, EyeRecycle le reembolsará a las personas en el acto.

Esto ayuda a que el depósito de la botella vuelva a estar en sus manos mientras retira los contenedores del flujo de desechos.

Para mayor información pueden ingresar a la web https://eyerecycle.org/.

Worldfest: Una ciudad, muchas culturas

El domingo 7 de mayo, de 2:00 a 4:30 de la tarde, en el tercer piso de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, en 1 Public Library Plaza, Stamford, se llevará a cabo el evento “Worldfest: Una ciudad, muchas culturas”.

De acuerdo con los promotores, las personas podrán celebrar las ricas tradiciones culturales y el vibrante patrimonio de la diversa comunidad de Stamford a través del baile, la música y la comida que representan una variedad de países diferentes.

Este programa es presentado por el apoyo de Friends of the Ferguson Library.

Para mayor información pueden llamar al 203-964-1000.

Explorando utilidad de programa para pequeñas empresas

El lunes 8 de mayo, a partir de las 6:00 de la tarde, en la Biblioteca Pública de Fairfield, en 1080 Old Post Road, Fairfield, la organización SCORE Fairfield County brindará un taller gratuito llamado Exploring the Usefulness of a Business Canvas (Explorando la utilidad de un Business Canvas).

De acuerdo con los promotores, se abordarán preguntas como “¿Has estado pensando en una posible idea de negocio?” o “¿Te gustaría tener una herramienta que te ayude a evaluar esta idea y recopilar algunos comentarios?”.

El Lean Business Canvas es un formato que representa un primer paso clave para fundamentar una idea y comenzar a pensar en cómo esta idea puede convertirse en un negocio.

Se cubrirán los siguientes puntos: En qué se diferencia el lienzo de negocios de un plan de negocios, Por qué es importante completar un lienzo de negocios y cómo puedes estructurar tu idea en un formato de lienzo de negocios.

El presentador será Felipe Cortés. Este taller está patrocinado por la Biblioteca Pública de Fairfield y la Universidad del Sagrado Corazón.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://bit.ly/3W2SNQv.

Para mayor información, pueden llamar al 203-831-0065, enviar un correo electrónico a [email protected] o ingresar a la web https://fairfieldcounty.score.org/.

Asistencia para contactar programas

El viernes 19 de mayo, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, la Biblioteca Pública de New Rochelle, en Library Plaza, New Rochelle, brindará asistencia para ayudar a las personas a conectarse con los servicios y programa de ayuda gratuitos en New Rochelle o en el condado de Westchester.

De acuerdo con los promotores, un miembro del personal de la biblioteca está en el área de la Community Gallery (ubicada en el primer piso, justo después del elevador), listo para ayudarlo a completar las solicitudes en línea, encontrar servicios sociales, configurar una cuenta de correo electrónico básica, conectarse a los recursos de la comunidad, y mucho más.

Para programar una cita, pueden llamar al 914-813-3703 o enviar un correo electrónico a [email protected].