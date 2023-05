Senador federal propone un plan de $1 mil millones para combatir la entrada de fentanilo en EEUU

- Publicidad -

STAMFORD.- El senador federal Chris Murphy propuso, el martes pasado, un presupuesto de casi mil millones de dólares para evitar que el fentanilo ingrese a los Estados Unidos, ya que estados como Connecticut ven que el opioide sintético juega un papel importante en las muertes por sobredosis.

Murphy, quien es presidente del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, publicó un plan de cinco partes que busca ir más allá de los niveles de financiación actuales aprobados el año pasado para combatir el fentanilo y ampliar los esfuerzos y recursos proporcionados al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

La propuesta se produce antes de una audiencia que Murphy realizará sobre organizaciones criminales transnacionales y tráfico de drogas.

En 2022, Connecticut tuvo mil 452 muertes por intoxicación accidental, de las cuales el 86% involucró fentanilo, según datos publicados por la Oficina del Médico Forense.

El número fue un ligero descenso desde 2021, pero aún más alto que los niveles previos a la pandemia.

Los datos de ese año también encontraron que la epidemia de opioides tuvo un efecto desproporcionado en los residentes afroamericanos e hispanos.

Murphy propuso más de 360 millones de dólares para ayudar a identificar e incautar fentanilo en los puertos de entrada y las instalaciones de correo internacional.

Su plan busca aumentar la cantidad de inspecciones de vehículos de pasajeros que ingresan a los Estados Unidos del 40% al 65%.

Ese dinero ayudaría a agregar 500 oficiales más de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos junto con analistas de inteligencia adicionales, unidades caninas, equipos de inspección no intrusiva y laboratorios en estos puntos de entrada.

Otras partes del plan incluyen la expansión de Investigaciones de Seguridad Nacional y los grupos de trabajo y agentes que trabajan en los esfuerzos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional.

También aumentaría el número de operaciones de salida de tres a nueve puertos de entrada para ayudar en la incautación de dinero y armas relacionadas con el comercio y la venta de fentanilo.

Con el potencial para un número creciente de personal, Murphy también está solicitando más fondos para equipos de protección personal, medicamentos y capacitación que limitarían y evitarían la exposición accidental al fentanilo.

“La muerte y la devastación de la crisis del fentanilo es diferente a todo lo que hemos enfrentado antes. Estas opciones ayudarían a aprovechar el éxito bipartidista que logramos en el paquete de gastos del año pasado”, indicó Murphy.

“A medida que volvemos al orden normal en nuestro proceso de asignaciones, espero que esto sirva como punto de partida para un debate sustantivo sobre la mejor manera de detener el flujo de fentanilo”, agregó el Senador federal.

Mientras la política de inmigración permanece estancada en el Congreso, los legisladores de ambos partidos han tratado de abordar el problema del fentanilo y su papel en el fomento de la adicción en los Estados Unidos.

La U.S. Food and Drug Administration (FDA) aprobó recientemente Narcan, una marca de naloxona en aerosol nasal que puede revertir la sobredosis, que se venderán sin receta a finales de este año. Pero 28 pueblos de Connecticut no tienen permiso para venderlo en sus tiendas.

Para Murphy, el tema de detener el flujo de fentanilo al país también se cruza con sus otras prioridades de seguridad de armas y reformas migratorias.

Durante una visita a la Ciudad de México en marzo pasado, Murphy se reunió con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para conversar sobre la reducción de la cantidad de fentanilo que ingresa a los Estados Unidos a través de México y otros países, así como también sobre el tráfico de armas y la migración. También visitó la frontera sur unos meses antes para buscar un compromiso bipartidista sobre la revisión del sistema de inmigración de los Estados Unidos.

El subcomité de Murphy desempeñará un papel en la elaboración de parte del próximo paquete de asignaciones del Congreso para financiar al gobierno federal para el año fiscal 2024.

Los niveles de financiación actuales vencen a finales de septiembre. Cualquier financiamiento para agencias gubernamentales necesitará la aprobación bipartidista, con mayorías estrechas en la Cámara liderada por el Partido Republicano y el Senado controlado por los Demócratas.

Un asistente del Congreso dijo que la senadora federal Katie Britt, republicana de Alabama, miembro de mayor rango del subcomité, ha sido informada sobre la propuesta de presupuesto, pero aún no ha indicado si la apoyará o no.

Murphy y Britt se asociaron recientemente en un proyecto de ley que implementaría protecciones y requisitos de edad para niños y adolescentes que usan las redes sociales.

“Creo que esto fue elaborado de una manera bastante imparcial. Este es uno de los temas en lo que respecta a la inmigración en el que los demócratas y los republicanos están total y verdaderamente de acuerdo, por lo que no anticipamos que los republicanos tengan muchas o ninguna objeción a lo que está en esta propuesta”, finalizó el asistente.