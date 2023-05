Evento para que familias reciclen desechos doméstico

- Publicidad -

YONKERS.- El Departamento de Instalaciones Ambientales (DEF) del condado de Westchester llevará a cabo un evento de Día del Reciclaje Doméstico (HRD) el sábado 6 de mayo, de 9:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, en Sprain Ridge Park, 149 Jackson Avenue, Yonkers.

El próximo evento de HRD en Yonkers será el segundo de 2023 y brindará a los residentes de todo el Condado la oportunidad de deshacerse de sus desechos domésticos de manera conveniente y segura.

En 2022, el DEF organizó seis eventos de DRH para más de 3 mil 800 residentes del Condado y aceptó casi 400 mil libras de desechos domésticos.

El primer evento de DRH de 2023, realizado en FDR State Park, en Yorktown Heights, atrajo a casi mil hogares.

Además de los productos químicos domésticos, llantas, chatarra, productos electrónicos, electrodomésticos y otros desechos especiales debidamente etiquetados que se encuentran en un hogar típico, los residentes pueden llevar documentos para triturar y medicamentos vencidos o no deseados para desecharlos al evento HRD del 6 de mayo.

En general, los siguientes artículos se aceptarán para su eliminación o reciclaje seguros:

* Productos químicos domésticos debidamente etiquetados, como:

– Productos de limpieza para el hogar

– La mayoría de los fluidos automotrices (anticongelante, líquido de frenos, gasolina, pero no aceite de motor)

– Líquidos inflamables (queroseno, butano, líquido para encendedores, trementina)

– Pulimentos y ceras para metales, joyas y muebles; conservantes de madera

– Fertilizantes, pesticidas, insecticidas y herbicidas

– Productos químicos para fotografía y piscinas

* Baterías: solo baterías de vehículo, recargables o de botón

* Textiles: calzado, ropa, ropa de cama, cuero, alfombras pequeñas y bolsos

* Pintura a base de látex y aceite con etiquetas visibles, tintes para madera

* Bombillas fluorescentes y CFL

* Extintores

* Tanques de propano para barbacoa (hasta 20 libras)

* Dispositivos que contienen mercurio (termómetros y termostatos)

* Residuos electrónicos (televisores, monitores de computadora y torres)

* Medicamentos caducados o no deseados, tanto de venta libre como recetados

* Documentos personales para triturar (límite de cuatro 4 cajas de tamaño de archivo por hogar)

* Neumáticos con o sin rines, hasta cuatro

Los artículos que no serán aceptados y no deben llevarse al Día del Reciclaje Doméstico incluyen baterías alcalinas y de carbón zinc no recargables (se pueden desechar de manera segura en la basura), aceite de motor, detectores de humo, teléfonos celulares, explosivos (bengalas, fuegos artificiales ), municiones, escombros de construcción y agujas hipodérmicas. Tampoco se aceptarán residuos de empresas, escuelas u otras instituciones.

Para obtener más información sobre qué llevar a este evento, pueden ingresar a la web www.westchestergov.com/recycling o llamar al 914-813-5425.

Para evitar hacer fila, puede desechar los desechos domésticos difíciles de eliminar haciendo una cita conveniente en la Instalación de Reciclaje de Materiales Domésticos (H-MRF) del Condado, en 15 Woods Road, Valhalla.

El H-MRF está abierto de martes a sábado, de 10:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde, con cita previa, y acepta los mismos artículos que se aceptan en los eventos de DRH.

Para obtener más información sobre el H-MRF o para programar una cita, pueden visitar la web https://environment.westchestergov.com/facilities/h-mrf o llamar al 914-813-5425.

Para obtener más información sobre los programas y eventos ambientales del condado de Westchester pueden ingresar a la web www.facebook.com/WestchesterCountyDEF.