EEUU abrirá centros para migrantes en Colombia y Guatemala como medida tras el fin del Título 42

STAMFORD.- El gobierno estadounidense anunció esta semana que abrirá centros de atención en Guatemala y Colombia para buscadores de asilo que pretenden dirigirse a la frontera entre los Estados Unidos y México, con el fin de evitar un previsto aumento del flujo de migrantes a medida que terminan las normas impuestas durante la pandemia de COVID-19.

Los centros migratorios forman parte de un intenso intento de evitar que miles de personas realicen la peligrosa travesía a la frontera sur estadounidense cuando terminen las restricciones el 11 de mayo.

“Éste es un desafío hemisférico que exige soluciones hemisféricas”, declaró el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, sobre los pasos a tomar antes del plazo del 11 de mayo.

Mayorkas advirtió que ni los migrantes ni los traficantes deben interpretar el fin de las restricciones como que la frontera está abierta.

“Que quede bien claro: Nuestra frontera no está abierta ni lo estará después del 11 de mayo”, advirtió el funcionario.

Sin embargo, queda por ver si los centros de procesamiento y otras medidas, como trámites agilizados para solicitudes de asilo y operativos contra redes de tráfico de personas, lograrán frenar la oleada de migrantes procedentes de países azotados por problemas políticos y económicos.

El gobierno del presidente Joe Biden, fustigado por republicanos que describen la frontera como totalmente abierta y desprotegida, ha advertido repetidamente que el fin de las restricciones no significa que los migrantes deberían tratar de ingresar a los Estados Unidos, al tiempo que también han estado buscando otras rutas para la migración.

El tema de la migración ha afligido a Biden a lo largo de su presidencia.

Líderes del Partido Republicano lo han criticado por mostrarse blando respecto a la seguridad fronteriza, pero grupos en defensa de los migrantes afirman que el gobierno ha abandonado los esfuerzos humanitarios al establecer medidas más estrictas destinadas a evitar que los migrantes ingresen al país sin autorización legal.

Al tiempo que anuncia que buscará la reelección de 2024, Biden trata de lograr un equilibrio que luce complicado, particularmente si los migrantes saturan las instalaciones fronterizas una vez que las restricciones terminen.

El gobierno federal también ha señalado repetidamente al Congreso, afirmando que no ha podido llegar a un acuerdo sobre una reforma migratoria integral.

En una reunión con los medios de comunicación, tres altos funcionarios de Washington proporcionaron detalles sobre los centros de migración, así como otras medidas que toma el gobierno de Biden.

Hasta ahora, los centros estarán ubicados en Colombia y Guatemala y se anunciarán otros países en las próximas semanas, aseveraron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato con los reporteros antes del anuncio público.

Centros servirán para citas

De acuerdo con las autoridades, los centros regionales estarán abiertos para las citas, que los migrantes podrán reservar en línea.

Ofrecerán exámenes para el programa de admisión de refugiados, que no ha existido antes de forma importante en América Latina, junto con la posibilidad de optar a otras vías legales de entrada en los Estados Unidos, como green cards de reunificación familiar, visados de trabajo temporales y un nuevo programa humanitario establecido para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos.

La Administración no dijo cuándo abrirán los centros, y no está claro qué impacto tendrán, ya que la mayoría de los migrantes en América Latina no suelen calificar para los programas de inmigración existentes a los Estados Unidos.

En el caso de los inmigrantes que sigan intentando entrar ilegalmente en los Estados Unidos, la administración está ultimando nuevas normas que les inhabilitarían para solicitar asilo si antes no intentan pedir protección humanitaria en otro país.

La determinación rápida de la inelegibilidad para el asilo convertiría a los migrantes en inmediatamente deportables a sus países de origen mientras estén todavía bajo custodia del gobierno, y una deportación formal, a diferencia de una expulsión en virtud del Título 42, conlleva sanciones aún más duras para los migrantes que intenten entrar de nuevo en Estados Unidos.

Los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, países a los que Estados Unidos no puede o no quiere deportar directamente- serán deportados a México en virtud de un acuerdo con ese país.

Colaboración de otros socios

Según el informe, al interior de estos centros, los migrantes tendrán una evaluación inicial con especialistas para ser referidos a programas de reasentamiento de refugiados y otras vías legales de llegada a los Estados Unidos como el parole humanitario o la reunificación familiar.

Además, tendrán la opción de recibir información sobre programas de asilo en la región.

Los funcionarios de alto rango del gobierno aseguraron que los Estados Unidos utilizará los centros regionales de procesamiento para acelerar la preselección de las personas en busca de vías legales.

Estos nuevos centros serán implementados por organizaciones internacionales que actuarán como socios. Los inmigrantes hablarán con especialistas, serán evaluados y, si son elegibles, serán remitidos para el reasentamiento de refugiados u otras vías legales.

Mayorkas apuntó que el DHS enviará oficiales de refugio “especialmente capacitados” a estos centros para “facilitar el procesamiento rápido de un mayor número de personas”.

El secretario del DHS adelantó que los centros tendrán capacidad de procesar a un aproximado de cinco mil a seis personas cada mes. “Esperamos expandirnos más allá”, precisó.

España y Canadá expresaron su interés al gobierno estadounidense de aceptar referencias desde los centros de procesamiento regional para que los migrantes también puedan acceder a sus programas de refugiados.

Estados Unidos prepara otras normas

Además de los centros para migrantes en Colombia y Guatemala, la Administración del presidente Joe Biden prepara nuevas normas para deportar rápidamente a México o a sus países de origen a casi todos los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos.

Una vez finalizado el Título 42, las autoridades migratorias implementarán el Título 8, la medida que en el pasado ha regulado la inmigración en EEUU y que conlleva consecuencias adicionales para la migración ilegal.

La Casa Blanca había adelantado que sería “más difícil” ingresar ilegalmente a los Estados Unidos bajo el Título 8 pues las consecuencias incluyen una prohibición de reingreso de al menos cinco años, así como posibles procesos penales por intentos repetidos de cruzar irregularmente.

Estados Unidos también ampliará el uso de la aplicación CBP One para migrantes que se encuentren en el centro y norte de México, con el fin de que tengan acceso al calendario de citas y programen una entrevista con un funcionario de migración. Actualmente, la plataforma está abierta para migrantes en la frontera esperando a ser procesados.