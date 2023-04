Condado organiza 4º edición anual de premios ecológicos

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- El Día de la Tierra se celebró el sábado 23 de abril, pero este año, el ejecutivo de Westchester, George Latimer, y el Departamento de Instalaciones Ambientales (DEF) del Condado están celebrando todo el mes con una serie de eventos y actividades, incluidos los Eco Awards 2023 temprano en el Glen Island Park en Nueva Rochelle.

Los Eco Awards reconocen las contribuciones al medio ambiente y la sostenibilidad realizadas por residentes, estudiantes, escuelas destacadas, empresas y otras organizaciones.

Latimer expresó que “el condado de Westchester tiene la suerte de tener residentes, empresas e instituciones comprometidas con mejorar nuestro entorno local para el beneficio de todos nosotros. Los Eco Awards brindan la oportunidad de reconocer a aquellos cuya gestión ambiental ha tenido un impacto significativo, desde estudiantes y grupos de ciudadanos locales hasta empresas locales. Sus logros son una inspiración para todos nosotros para hacer lo que podamos para proteger nuestro planeta”.

Por su parte, el director de Conservación y Sostenibilidad de Energía del condado de Westchester, Peter McCartt, expresó que “es una maravillosa oportunidad para reconocer a las organizaciones, empresas, negocios e individuos de Westchester por sus esfuerzos realizados en nombre del medio ambiente local y global. Westchester tiene tantos residentes y grupos que ofrecen su tiempo como voluntarios para la sustentabilidad y ayudan a hacer del Condado un gran lugar para vivir, trabajar y disfrutar”.

El comisionado adjunto del Departamento de Instalaciones Ambientales, Louis Vetrone, comentó que “el condado de Westchester tiene la suerte de tener residentes y empresas comprometidas con la protección y la mejora de nuestro medio ambiente. Sus contribuciones son una de las principales razones por las que el condado de Westchester sigue siendo líder en gestión ambiental y sostenibilidad. El Departamento tiene el honor de albergar los Eco Awards y brindar la oportunidad de reconocer esas contribuciones”.

Además de los Eco Awards, el Mes de la Tierra del Condado presenta un Household Recycling Day en el FDR State Park en el Día de la Tierra (April 22), 30 Days of Recycling Question Comics en Facebook, Tours of CompostEd, el County’s Compost and Education Center, entre otros eventos.

Para obtener más información, pueden visitar la web https://Facebook.com/WestchesterCountyDEF.

Los galardonados para los Eco Awards son: Our New Way Garden, Planting Westchester, Filippine de Haan Hoogland, Tai Montanarella, Mario Bulfamante & Sons Landscaping, The Scarsdale High School Ecoconscious Initiative, Concord Road Elementary School (Ardsley) Student Council, las ciudades de Pound Ridge, Rye y North Salem, además del Departamento de Obras Públicas de Mount Vernon.

Además, Peter McCartt, Gayle Katzman y Hernane De Almeida, Fiona Mitchell Giovanna Rotini-Cole, y John McDonald.