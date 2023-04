Evento con el fin de reducir el hambre y el desperdicio de alimentos

- Publicidad -

STAMFORD.- El evento Celebrate Food Rescue US: A Benefit to Reduce Hunger + Food Waste se llevará a cabo el miércoles 3 de mayo, de 6:00 de la tarde a 9:30 de la noche, en The Loading Dock, en 375 Fairfield Ave, Stamford.

De acuerdo con los organizadores, Food Rescue Us, el evento tiene como fin reducir el hambre y el desperdicio de alimentos.

Los promotores manifestaron que el público está invitado a disfrutar de una noche de diversión con subastas silenciosas y en vivo, una cena con comida de Abigail Kirsch, además de vinos y cócteles.

El evento también honrará a dos personas destacadas por la diferencia que han marcado para ayudar a acabar con el hambre y el desperdicio de alimentos.

Una de las personas que serán honradas es Danielle Blaine, ex directora de sitio de Food Rescue US – Fairfield County, residente de Greenwich, recibirá el Leadership Award por el impacto que ha hecho de ella y su equipo durante los últimos tres años, ya que ayudaron a proporcionar más de 10 millones de comidas a los necesitados y evitaron que más de 12 millones de libras de alimentos frescos terminen en el flujo de desechos y contribuyan al cambio climático.

Otra persona que recinirá un reconocimiento será Dayanny De La Cruz, vicepresidenta de Culinary Core Solutions para Levy Restaurants y ex chef ejecutiva de SodexoLive!, Hard Rock Stadium y Miami Dolphins. Recibirá el premio Visionary Award.

Se conoció que Dayanny trabajó con Food Rescue US-South Florida para rescatar un exceso combinado de 130 mil libras de comida del Super Bowl 2020 y el Formula 1 Miami Grand Prix 2022.

Para obtener las entradas, hacer una donación o participar en la subasta, pueden visitar la web www.foodrescue.us.

De acuerdo con los organizadores, los fondos recaudados servirán para que la organización sin fines de lucro continue con su misión de reducir el hambre y evitar el desperdicio de alimentos.