Buscan prohibir pactos de no competencia para muchos trabajadores de CT

DANBURY.- Un estudio de 2019 del Economic Policy Institute descubrió que aproximadamente la mitad de las empresas del sector privado hacen que los trabajadores firmen acuerdos de no competencia.

Eso se traduce en decenas de millones de trabajadores que tienen prohibido por contrato ir a trabajar a una empresa rival una vez que dejan su empresa actual.

Los críticos afirman que estos acuerdos se han utilizado en exceso, impidiendo que los trabajadores con salarios más bajos de sectores como la comida rápida, la peluquería y la limpieza doméstica se ganen la vida.

Los críticos sostienen además que los acuerdos de no competencia mantienen bajos todos los salarios.

La senadora estatal Julie Kushner (D-Danbury) patrocina un proyecto de ley (SB 906) para prohibir los pactos de no competencia a muchos trabajadores de Connecticut.

Kushner se unió a All Things Considered para hablar de por qué cree que los acuerdos de no competencia son perjudiciales

“Hemos oído historias de horror en las que los trabajadores ya estaban en el trabajo, y se les dijo que si no firman un contrato de no competencia perderán su trabajo. Por tanto, no se trata sólo de que lleguen nuevos trabajadores, firmen un montón de papeles y no sepan realmente todo su contenido. También se trata de los trabajadores que ya están en el puesto”, señaló la Senadora.

Kushner dijo que su proyecto de ley contra la no competencia no cubre a los trabajadores exentos en el extremo superior de la escala de ingresos.

En cambio, señaló el ejemplo de un hombre con el que habló al que se le pidió que firmara una prohibición de no competencia que le impedía hacer trabajos de contratación en el condado de Fairfield durante varios años.

Dijo que ganaba unos 38 mil dólares en salarios con ese empleador, y que le habría costado casi esa cantidad luchar contra la validez de la no competencia en los tribunales para ser libre de dirigir su propio negocio de contratación individual años más tarde.

“Fue como el salario de un año intentando luchar contra esa cláusula de no competencia. Así que creo que ha habido un tremendo abuso de esto”, indicó Kushner.

La legisladora precisó que el proyecto de ley está dirigido a los empleados que son empleados no exentos, personas que ganan un salario semanal por hora

“También está dirigido a aquellos que ganan menos de tres veces el salario mínimo. Entonces, hay algunos parámetros que ponemos en este proyecto de ley para asegurarnos de que estamos buscando profesiones en las que no se pueda afirmar que están en posesión de secretos de propiedad”, añadió.

Kushner manifestó que, en su mayoría, no cree en las preocupaciones expresadas por los partidarios de la no competencia, que afirman que las empresas deberían estar protegidas contra los empleados que abandonan la empresa y se llevan secretos de propiedad a un competidor.

“Si hablamos de estar en posesión de lo que uno consideraría propiedad intelectual de una empresa, la situación es muy distinta, y es muy improbable que un trabajador que gana tres veces el salario mínimo tenga acceso a ese tipo de información”, explicó.

En el ámbito federal también hay iniciativas para limitar los acuerdos de no competencia. Se trata de una medida patrocinada por el senador federal de Connecticut Chris Murphy.

La senadora Kushner explicó por qué es necesario actuar a nivel estatal, dada esta acción a nivel federal.

“Me alegró mucho ver que el senador Murphy plantea esta cuestión y presentó un proyecto de ley sobre este tema. Pero creo que todos sabemos que el gobierno federal tarda mucho más en hacer las cosas, sobre todo en el clima actual”, apuntó la legisladora.