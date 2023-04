Cómo un indocumentado puede proteger a sus hijos si es detenido o deportado

- Publicidad -

NEW HAVEN.- De acuerdo con el sitio web gratuito, https://ctlawhelp.org, si un inmigrante indocumentado cree que puede ser detenido o deportado, un plan le puede ayudarle a sentirse más tranquilo.

Debe aprenda de memoria los números de teléfonos importantes.

Los expertos recomendaron:

* Hacer copias de sus documentos legales como su pasaporte o certificado de nacimiento. Infórmales a sus familiares donde están estos documentos.

* Hacer los arreglos para que un adulto de confianza recoja o cuide a sus hijos en caso de emergencia.

* Completar los formularios legales para nombrar un tutor legal para su hijo si acaso es detenido.

El Estado de Connecticut cuenta con un sitio web para ayudar a los inmigrantes a hacer un plan de preparación familiar y está disponible en https://portal.ct.gov/-/media/Office-of-the-Governor/Immigration-Resources-Family-Preparedness-Plan/Family-Preparedness-Plan-Spanish-Version-July-2019.pdf.

Según el sitio web, los inmigrantes puede hacer los arreglos con anticipación para que una persona sea responsable de sus hijos si acaso es detenido o deportado. Esta persona, llamada tutor legal de reserva, debe ser alguien de confianza, de buen carácter, y con la capacidad de cuidar a su hijo de todas formas.

Un tutor legal de reserva solamente tomará decisiones para sus hijos si el inmigrante no está disponible.

La tutoría legal de reserva toma efecto tan pronto el inmigrante es detenido. Dura por un año o hasta que el inmigrante tome la carga de su hijo nuevamente, cualquiera que sea más corto. Puede ser revocado por el inmigrante en cualquier momento.

De acuerdo con los expertos, los indocumentados en peligro no tienen que ir a la corte para nombrar a una persona como tutor legal de reserva.

El propio inmigrante puede designar un tutor legal de reserva completando unos formularios sencillos, siempre y cuando el otro padre de su hijo:

* Está de acuerdo con la tutoría legal de reserva, o

* Ha perdido sus derechos paterno filiales por orden de la corte, o

* Ha fallecido.

Hay otras opciones de tutoría legal en el estado de Connecticut si la tutoría legal de reserva no funcionará para el inmigrante. Pueden llamar a la oficina de asistencia legal para verificar si un abogado puede ayudarle.

¿Qué hace un tutor legal de reserva?

Un tutor legal de reserva:

* Cuida a su hijo

* Busca ayuda médica para su hijo

* Provee alimento, ropa y albergue para su hijo

* Asegura que su hijo asista a la escuela.

Un tutor legal de reserva puede solicitar beneficios para su hijos como:

Seguro Médico: El nuevo tutor legal tendrá que asegurarse que su hijo reciba cuidado médico. Si su hijo es un ciudadano americano y recibe seguro médico de Husky, esa cobertura continuará cuando comience la nueva tutoría legal.

Educación: El tutor legal puede tomar todas las decisiones sobre la educación de su hijo. Su hijo tiene que asistir a la escuela en el distrito donde él o ella vive, aunque existen algunas excepciones.

Asistencia Monetaria (Asistencia Temporera a Familias—TFA): Su hijo puede rellenar los requisitos para asistencia monetaria aun si el tutor legal no puede. El tutor legal puede solicitar la asistencia para su hijo.

Seguro Social: Si su hijo recibe pagos de incapacidad de seguro social, los mismos continuarán. El tutor legal tiene que pedir que sea nombrado obtener el dinero para su hijo.

Cupones de Alimento: Si el tutor legal rellena los requisitos para cupones de alimento, puede pedir que sea se añada a su hijo al hogar que recibe cupones de alimento.

Cómo designar a un tutor legal de reserva para su hijo

Hay unos formularios sencillos que tiene que completar. No hay costo alguno para completar los formularios. Los formularios tienen que ser firmados por testigos, pero no tienen que ser notarizados y no tiene que llevarlos a la corte.

Los pasos son:

1.- Completar el formulario “Designación de Tutor Legal de Reserva”, disponible en la página 11 de la web https://portal.ct.gov/-/media/Office-of-the-Governor/Immigration-Resources-Family-Preparedness-Plan/Family-Preparedness-Plan-Spanish-Version-July-2019.pdf.

* Debe el formulario en presencia de dos testigos. El tutor legal de reserva no puede ser también uno de los testigos.

* Cada uno de los testigos debe firmar bajo “Testigos de la Firma del Padre” en la página 12 de la web antes mencionada.

El otro padre tiene que firmar bajo “Consentimiento del otro Padre” en la página 13 de la web antes mencionada en presencia de dos testigos. Cada uno de los testigos debe firmar bajo “Testigos de la Firma del Consentimiento del otro Padre” en la página 13. Debe pedirle al tutor legal de reserva que guarde los formularios completados en un lugar seguro. Si el inmigrante es detenido o deportado, el tutor legal de reserva debe completar el formulario en la página 14 llamado “Declaración que la Designación de Tutor Legal de Reserva está en Vigor”. Este es el formulario que el tutor necesitará como prueba que es el tutor legal de su hijo. Este formulario no tiene que ser sometido a la corte. Es válido por un año o hasta que el inmigrante tome la carga de su hijo nuevamente, cuál de los dos sea más corto.