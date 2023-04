Empleada acusada de robar pago de horas extras se entrega

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Una funcionaria de New Haven que supuestamente robó más de 11 mil dólares en pago de horas extras fue arrestada, el viernes pasado, después de entregarse, informaron las autoridades.

La policía obtuvo una orden de arresto para Dennice Pair, una empleada de la Oficina de Inspección y Cumplimiento de la Construcción de la Ciudad, según el alcalde Justin Elicker.

La policía dijo que los intentos de localizar a Pair no habían tenido éxito y le pedían que se entregara.

“Instamos a la señora Pair a que se entregue y enfrente la responsabilidad por sus acciones”, dijo Elicker.

Pair se entregó a la policía el viernes pasado por la tarde, anunciaron funcionarios de la Ciudad.

Pair enfrenta cargos de hurto en primer grado. Elicker dijo que ella obtuvo de manera fraudulenta 11 mil 485 dólares en horas extras para ella de julio a octubre del año pasado.

La implicada fue puesta en licencia administrativa en noviembre pasado. Si es declarada culpable, podría enfrentarse a una pena de cárcel grave.

“Pair enfrenta cargos de arresto por hurto en primer grado, un delito grave de Clase B, y si es declarada culpable, conlleva una pena de 1 a 20 años de cárcel y una multa de hasta 15 mil dólares”, dijo Elicker.

La policía intentó varias veces buscar a Pair después de obtener una orden de arresto el 6 de abril pasado, dijo Elicker.

La policía intentó localizarla en su casa. También la buscaron en el área inmediata e incluso rastrearon sus registros telefónicos en busca de pistas.

Pair sigue siendo una empleado del Departamento de Construcción y enfrentará una audiencia disciplinaria, señalaron las autoridades.

Elicker dijo que es posible que Pair también se haya dado horas extras de manera fraudulenta antes de 2022.

Ella ha estado trabajando para la Ciudad durante 12 años y recibió un pago total de 145 mil dólares en horas extras desde que comenzó a trabajar para la Ciudad.

Según un informe policial, supuestamente Pair pudo pagarse horas extras debido a su papel como asistente administrativa ejecutiva.

Ese rol le dio acceso a las tarjetas de tiempo o timecards de los empleados y al software de nómina de la ciudad conocido como MUNIS.

El informe también reveló que Pair enfrentó medidas disciplinarias por su actuación.

Dijo que ella fichaba entrada y salida en horas irregulares. El informe policial también dijo que Pair expresó su insatisfacción con su trabajo y quería un salario más alto, pero se lo negaron. El salario anual de ella es de 57 mil 177 dólares.

Pair había estado en el radar de la Ciudad durante meses después de que una investigación interna revelara que obtuvo miles de dólares en pago de horas extras sin obtener la aprobación de sus superiores.

Pair fue investigada después de que el Departamento de Presupuesto de la Ciudad descubriera que las horas extras que le pagaban eran la mitad del presupuesto de horas extras de su Departamento.

Elicker dijo que la Ciudad ha realizado mejoras desde entonces en la auditoría de nómina para disminuir las posibilidades de que se repita el incidente.

El detective de la policía de New Haven, Matthew Collier, y un compañero intentaron comunicarse con Pair en su casa a finales de enero.

“Pair no abrió la puerta. Llamé a su apartamento y dejé un mensaje de voz a través del intercomunicador en el lugar. Hasta el 10 de febrero de 2023, no he tenido noticias de Pair”, finalizó Collier.