Defensores alzan voz contra sistema que niega a estudiantes una educación de calidad

- Publicidad -

NEW HAVEN.- La coalición Recovery For All hizo un llamado a los legisladores para que hagan que los más ricos paguen lo que deben, inviertan en las escuelas para que todos los estudiantes tengan acceso a la educación de la más alta calidad.

El martes pasado, defensores y estudiantes llevaron a cabo una manifestación para exigir la financiación adecuada y equitativa para las escuelas públicas, los colegios comunitarios y universidades estatales.

La manifestacion tuvo lugar en la esquina de Mitchell Drive y Orange Street, en el parque College Woods, frente a la Wilbur Cross High School, en New Haven.

El programa de oradores incluyó al representante estatal Robyn Porter, la Senador estatal Gary Winfield, Leslie Blatteau, presidenta de la Federación de Maestros de New Haven; Seth Freeman, presidente de 4Cs y profesor del Capitol Community College; Dave Cruz Bustamante, estudiante de la Wilbur Cross High School y miembro de la Junta de Educación de New Haven, y Mia Breuler, consejera de la Wilbur Cross High School.

De acuerdo con los defensores, mientras los legisladores debaten las políticas educativas e impositivas críticas que tendrán consecuencias importantes para las familias de Connecticut, los educadores y los estudiantes buscan resaltar que la estructura impositiva del estado niega a decenas de miles de estudiantes de Connecticut una educación de calidad.

“Como el Estado más rico del país, Connecticut debería ser un lugar donde todos los estudiantes puedan prosperar, sin importar su idioma, código postal, antecedentes o habilidades. En cambio, décadas de malas decisiones políticas han creado un sistema de educación pública profundamente inequitativo que ha dejado a las escuelas K-12 con una financiación insuficiente, ha aumentado el tamaño de las clases, ha creado miles de vacantes para maestros y ha negado a los estudiantes los servicios que necesitan para obtener una educación de calidad”, señalaron los manifestantes.

Agregaron que “en nuestros colegios comunitarios y universidades públicas, la falta de fondos ha resultado en aumentos de matrícula y recortes en los servicios para los estudiantes, así como bajos salarios para los profesores que han obligado a muchos a trabajar en 2 o 3 trabajos adicionales solo para llegar a fin de mes”.

Como parte de la Agenda de Equidad, la coalición Recovery For All, los líderes educativos y los estudiantes pidieron inversiones transformadoras en la educación pública y exigieron que los residentes y corporaciones más ricos, que actualmente, según ellos, no pagan nada o casi nada al Estado, finalmente paguen lo que deben, para que cada estudiante tenga acceso a la educación de calidad que se merece.

“Esta manifestación fue parte de la semana de acción de la coalición Recovery for All que incluye manifestaciones y días de cabildeo para impulsar políticas que brinden a las familias de Connecticut: una buena educación para nuestros hijos, la atención médica de calidad para todos, y la vivienda asequible”, finalizaron los defensores.