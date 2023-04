Madre aterrorizada después de redada policial fallida

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Una redada policial salió mal en New Haven. Una madre de dos hijos dice que estaba aterrorizada cuando la policía de New Haven allanó por error su apartamento en el tercer piso de East Street, la semana pasada.

“Todavía estoy conmocionada. Parecía algo sacado de una película cuando los oficiales tenían las armas desenvainadas y las linternas, estaba oscuro, eran las 6:00 de la mañana”, dijo Stacey Wezenter.

La madre dijo que los oficiales de la Unidad de Víctimas Especiales derribaron su puerta sin previo aviso a las 6:00 de la mañana del 6 de abril pasado, causando daños en la cerradura, la perilla y todo el marco de la puerta.

“Seguían preguntándome quién estaba en la casa, mientras me tenían esposada. Yo les pregunté ¿Por qué estoy siendo arrestada? Y no me explicaban nada”, dijo.

Stacey dijo que todo esto sucedió mientras su hijo de 4 años dormía y su hija de 20 años estaba al final del pasillo.

“Gracias a Dios, mi hijo durmió todo el tiempo. Dos oficiales entraron en su habitación y le dijeron que se quedara en la cama”, dijo Wezenter.

Dijo que los oficiales seguían preguntando si había un hombre en el apartamento.

“Finalmente me preguntaron: ´¿Quién es Tim?´. Yo respondí ´¿Te refieres a mi vecino de abajo?´ Y fue entonces cuando el tipo que me había esposado comenzó a quitarme las esposas”, dijo Wezenter.

La madre pronto se dio cuenta de que estaban buscando a su vecino.

La policía dijo que la redada era parte de una investigación de pornografía infantil de Tim Yergeau, de 35 años, que vivía en un apartamento un piso más abajo.

Cuatro días después de la redada fallida, el sospechoso Yergeau se suicidó.

El lunes pasado, el jefe de la policía de New Haven, Karl Jacobson, dijo que abrió una investigación de asuntos internos sobre el incidente.

Jacobson planea publicar imágenes de la cámara corporal y el informe policial redactado esta semana, que actualmente está sellado en la corte.

Dijo que las imágenes mostrarán que, aunque se cometió un error, los espectadores verán que la policía se disculpó con Stacey y arregló su puerta, señalando que “hicieron todo lo posible por emendar el error”.

Las imágenes mostrarán a Stacey esposada durante aproximadamente un minuto y 30 segundos antes de que los oficiales se dieran cuenta de que estaban en la casa equivocada.

Dijo que los oficiales actuaron tan rápido para ingresar a la casa porque existía la posibilidad de que Yergeau destruyera la evidencia a su llegada.

“Sí, entramos en la residencia equivocada, pero entramos en el apartamento para una investigación por pornografía infantil, que nos tomamos muy en serio”, expresó Jacobson.

Jacobson reconoció el error y dijo que harán todo lo posible para corregirlo.

“Me acerqué un par de veces, revisé la casa. No nos hemos conectado, pero siento que para ella y sus hijos fue una experiencia aterradora”, comentó el jefe de policía de New Haven.

Mientras tanto, Stacey está tratando de salir adelante y quiere mudarse de New Haven.

“Por lo general, soy una persona fuerte. Normalmente me sacudo muchas cosas. Tengo una mentalidad fuerte y una voluntad poderosa pero ahora siento que necesito hablar con un terapeuta. Necesito a alguien que me ayude a descargar todo esto porque no sé cómo hacerlo por mí misma”, declaró Wezenter.

Esta es todavía una investigación criminal activa. El jefe Jacobson dijo que se podrían realizar más arrestos en el futuro.