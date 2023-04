Gobernadora promete mantener servicios de aborto y medicamentos disponibles en NY

- Publicidad -

ALBANY.- En medio de dos fallos diferentes sobre el acceso al aborto, la gobernadora Kathy Hochul prometió mantener los servicios disponibles para los neoyorquinos.

“Esto no es solo un ataque al aborto, es un ataque a la democracia”, dijo la Gobernadora, refiriéndose a un fallo de un juez federal de Texas la semana pasada.

El fallo bloquea el uso de la píldora abortiva mifepristona, alegando que la U.S. Food and Drug Administration (FDA) no revisó adecuadamente sus riesgos de seguridad cuando se aprobó en el año 2000.

Ahora, Hochul se asegura de que no haya escasez de medicamentos abortivos y acceso en Nueva York.

“Me enorgullece anunciar que el estado de Nueva York creará una reserva de misoprostol”, dijo la Gobernadora.

El misoprostol es otra píldora abortiva ampliamente utilizada y Nueva York almacenará 150 mil píldoras.

Hochul también anunció 20 millones de dólares adicionales en fondos para proveedores de atención médica para apoyar otros métodos de aborto.

El fallo de Texas se produjo el mismo día que un fallo en el estado de Washington, que ordena a las autoridades de los Estados Unidos que no hagan ningún cambio que restrinja el acceso a la droga en al menos 17 estados, donde demandaron para proteger la disponibilidad de la droga. Nueva York no era uno de ellos.

La fiscal general Letitia James dice que hubo razones para no unirse a la demanda, pero no entró en detalles.

Ambas decisiones han puesto en primer plano el debate entre pro derecho a decidir y antiaborto.

“Esta demanda no se trata del proceso de la FDA para aprobar un medicamento seguro y eficaz. Es simplemente un intento cruel de comprometer el acceso al aborto a través de nuestro sistema judicial roto”, señaló Wendy Stark, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood of Greater New York.

Mientras tanto, la defensora local contra el aborto y miembro de LifeRight of Watertown Beti Ann Honan argumentó que la píldora tiene implicaciones para la salud que no se informan con frecuencia.

El juez de Texas suspendió su fallo para permitirle al gobierno federal siete días para presentar una apelación. Lo hizo el lunes pasado por la tarde.