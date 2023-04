Alcalde anuncia expansión de estaciones de carga de vehículos eléctricos

- Publicidad -

YONKERS.- El alcalde de Yonkers, Mike Spano, anunció la expansión de 90 estaciones de carga para vehículos eléctricos en toda la ciudad de Yonkers.

Como parte de la iniciativa Yonkers Green City, la instalación marca la mayor expansión municipal de estaciones de carga de vehículos eléctricos fuera de la ciudad de Nueva York.

“Estamos comprometidos a crear un Yonkers más verde y sostenible, y la adición de más estaciones de carga para vehículos eléctricos nos ayudará a alcanzar nuestros objetivos ambientales al hacer que la energía más limpia sea más accesible”, manifestó Spano.

“Queremos que sea más fácil para nuestros residentes y visitantes explorar nuestra ciudad y brindarles formas rentables de mantenerse cargados en su viaje”, agregó el funcionario.

La Ciudad de Yonkers recibió 1.7 millones de dólares para el proyecto a través del programa Con Edison Power Ready.

La Ciudad también recibió 260 mil dólares del programa de subvenciones de New York State Department of Environmental Conservation Zero Emission Vehicle Infrastructure y recibió 235 mil de la New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA), a través del programa Clean Energy Communities. La Ciudad de Yonkers aportó 447 mil dólares para el proyecto.

William Serratore, director de la Oficina de Sostenibilidad de Yonkers, comentó que “dada la cantidad de vehículos eléctricos que se fabrican hoy en día, queremos brindar opciones a nuestros residentes y visitantes de nuestra ciudad. Queremos alentar a las personas a que se vuelvan ecológicas y queremos que la Ciudad siga siendo líder en tecnología ambiental de vanguardia”.

Por su parte, el comisionado del Departamento de Obras Públicas, Thomas Meier, indicó que “esta tecnología innovadora nos ayudará a mantenernos en el camino correcto para crear menos contaminación del aire, calles más limpias y un Yonkers más respetuoso con el medio ambiente”.

La ciudad de Yonkers tiene actualmente 85 vehículos eléctricos en su flota.

Los usuarios de las estaciones de carga de vehículos eléctricos pagarían un promedio de 41 centavos por kilovatio a través de la aplicación EV Connect, escaneando el código QR en el puerto y pagando en línea después de crear una cuenta.

“Tenemos la misión de construir un planeta mejor al convertir la electricidad en un combustible para el transporte, y en EV Connect cumplimos esa misión al proporcionar soluciones de carga confiables y convenientes que se pueden adaptar a todos los casos de uso, incluso para municipios como Yonkers”, expresó Patrick Macdonald-King, director de operaciones de EV Connect.

“Estamos orgullosos de continuar nuestra asociación y apoyo a la ciudad de Yonkers y al alcalde Mike Spano, a medida que avanzan hacia un futuro sostenible a través de inversiones en energía limpia e infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Esperamos apoyar los ambiciosos planes energéticos de la ciudad a medida que avanza hacia la electrificación”, finalizó Macdonald-King.

Para conocer la ubicación de las nuevas estaciones de carga de vehículos eléctricos, pueden ingresar a la web https://www.yonkersny.gov/Home/Components/News/News/7723/3218.