Crecen ventas de cannabis en CT

NORWALK.- El mes de marzo es conocido por su color verde y no fue diferente por las ventas de cannabis de Connecticut que superaron los 22 millones de dólares.

El mercado de uso para adultos registró 9.6 millones de dólares en ventas y la marihuana medicinal registró 12.6 millones en ventas desde el 1º de marzo hasta el 31 de marzo.

Las ventas de marihuana medicinal aumentaron alrededor de 1.2 millones de dólares en comparación con febrero y las ventas para adultos aumentaron alrededor de 2.6 millones durante el mes.

Esto llega en un momento en que el número de pacientes de marihuana medicinal está disminuyendo en unos 2 mil desde enero.

Actualmente hay alrededor de 47 mil 55 pacientes de marihuana medicinal en el Estado.

Fue solo el tercer mes de ventas de cannabis recreativo.

En marzo, los pacientes de marihuana medicinal compraron 339 mil 62 productos y los consumidores adultos compraron 234 mil 974.

El precio promedio por producto fue de alrededor de 37.06 dólares para los pacientes de marihuana medicinal, que no pagan impuestos, y 40.69 dólares por producto para aquellos en el mercado de uso de adultos.

La cantidad de impuestos que el estado ha recaudado desde que el mercado de uso para adultos se puso en marcha en enero pasado aún no está disponible, y los datos de ventas para el mercado de marihuana medicinal antes del 10 de enero de 2023 no están disponibles porque el seguimiento de la semilla a la venta no se requería anteriormente para las ventas de marihuana medicinal.

Los límites de transacción de 1/4 de onza de flor cruda o el equivalente siguen vigentes para todas las compras para uso de adultos.

Los pacientes de marihuana medicinal pueden comprar hasta 5 onzas por mes y no están sujetos a límites de transacciones individuales.

Hay cinco lugares donde los adultos pueden comprar cannabis en el estado.

Todavía en su infancia, la industria del cannabis de Connecticut tiene un largo camino por recorrer para ponerse al día con sus vecinos, de acuerdo con el informe.

En Massachusetts, el mercado recreativo del Estado superó oficialmente los 4 mil millones de dólares en ventas en enero después de su lanzamiento en 2018.

Bay State tiene 265 minoristas y 14 servicios de entrega en funcionamiento.