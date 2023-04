Mujer herida de bala por oficial recibe $1.1 millones de indemnización

- Publicidad -

HAMDEN.- Una mujer de Connecticut que resultó gravemente herida cuando un oficial de policía abrió fuego contra ella y su novio mientras estaban sentados en un automóvil, resolvió una demanda sobre el tiroteo y recibirá 1.1 millones de dólares de indemnización.

Stephanie Washington fue alcanzada cuatro veces cuando el oficial de Hamden Devin Eaton disparó 13 balas contra el automóvil detenido en New Haven el 16 de abril de 2019, según su demanda y una investigación del fiscal que encontró que el tiroteo no estaba justificado.

Ella sufrió múltiples lesiones, incluidas fracturas en la columna vertebral y en el área de la cadera, una herida de roce en la frente y un trauma duradero, según la demanda.

El tiroteo desencadenó varias protestas. Eaton, que dimitió del Departamento de Policía el año pasado, fue acusado de delito grave de agresión, se declaró inocente y fue condenado a libertad condicional y servicios a la comunidad, castigo que también suscitó las críticas de Washington y sus partidarios por ser demasiado indulgente.

Eaton y la ciudad de Hamden, dos de los demandados en el juicio federal, no admitieron su responsabilidad en el acuerdo, del que informó por primera vez el New Haven Register tras obtener una copia a través de una solicitud de registros públicos.

“Me alegro de que se haya resuelto”, dijo la alcaldesa de Hamden, Lauren Garrett. Según el informe, Eaton detuvo el coche de la pareja en New Haven porque coincidía con la descripción de un coche vinculado a un intento de robo denunciado en Hamden, indicó la policía.

El novio de Washington, Paul Witherspoon, conducía y Washington iba en el asiento del copiloto.

El vídeo de la cámara corporal de Eaton mostraba a Witherspoon empezando a salir del coche y pareciendo levantar las manos cuando Eaton empieza a disparar. Witherspoon volvió a entrar rápidamente en el vehículo. No resultó herido.

El oficial Eaton creía que Witherspoon tenía un arma, según las autoridades.

Un agente de la Universidad de Yale, Terrance Pollock, disparó su arma tres veces contra el coche.

Al principio un fiscal consideró justificado sus disparos porque creía que Eaton y Witherspoon estaban intercambiando disparos, pero luego de varias investigaciones consideró que no había justificación.

Pollock sufrió una herida de rozamiento por una bala disparada por Eaton, según las autoridades.

Defensores de los derechos humanos, entre ellos la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) estatal y clérigos locales, protestaron por el tiroteo.

Washington, Witherspoon, Eaton y Pollock son personas afroamericanas.

Un video sobre el hecho se puede observar en la web https://www.youtube.com/watch?v=FmEPr82pq14&t=30s o buscando en Youtube el título Hamden OIS BWC.