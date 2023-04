Funcionarios responden a propuesta de vivienda de Gobernadora

- Publicidad -

SCARDALE.- En su presupuesto propuesto para 2023-24, la gobernadora Kathy Hochul propuso metas ambiciosas para el desarrollo de viviendas en comunidades como Scarsdale a las que sirve el servicio de trenes Metro North.

Su plan exige que comunidades como Scarsdale aumenten la cantidad de unidades de vivienda en un 3% en los primeros tres años y otro 3% en los próximos tres años.

También exige cambios de zonificación que permitan viviendas multifamiliares dentro de una media milla de las estaciones de trenes, de más de 50 unidades por acre y anularían el código de zonificación local y las regulaciones ambientales.

Un grupo de funcionarios que representan a Westchester, denominado subcomité de vivienda de la Westchester Municipal Officials Association (WMOA), envió una carta a Hochul a finales de febrero.

En la carta a la Gobernadora, los funcionarios escribieron que “el subcomité de vivienda de WMOA cree que las nuevas viviendas en esta región son de vital importancia para la salud de nuestras comunidades. Las actitudes suburbanas sobre el desarrollo de viviendas no son las mismas que antes. De hecho, muchas comunidades de Westchester ya están superando sus objetivos de vivienda y muchas otras están trabajando diligentemente para hacerlo”.

Agregaron que “apoyamos su deseo de avanzar en este tema. Desafortunadamente, no podemos apoyar el Pacto de Vivienda en su forma actual. Sin cambios significativos, simplemente no funcionará”.

Añadieron que “los suburbios no son monolíticos, ni somos meros satélites de la ciudad de Nueva York. Cada uno de nuestros municipios tiene diferentes necesidades de vivienda y diferentes obstáculos que superar, y ningún plan tendrá éxito sin tener en cuenta el contexto local relevante. Hemos compartido este contexto con nuestros representantes estatales, miembros selectos de su equipo y la NYS Division of Housing and Community Renewal. Ahora compartimos los aspectos más destacados de nuestras preocupaciones directamente con usted, con la esperanza de que considere estos cambios y se asegure de que el camino a seguir sea productivo”.

En la carta, los funcionarios señalaron que el plan de Transit-Oriented Development (TOD) incluido en el Pacto de Vivienda debe eliminarse.

“Utilizando estimaciones conservadoras, el nivel de densidad obligatorio nos obligaría a permitir un desarrollo que, en muchos casos, duplicaría, triplicaría e incluso cuadriplicaría el número total de unidades de vivienda en algunos de nuestros municipios. Este nivel de cambio requeriría una revisión fundamental de nuestra prestación de servicios públicos (escuelas, tráfico, transporte, bomberos, policía, alcantarillado, entre otros)”.

Indicaron que “dado que los requisitos de TOD estarían exentos del proceso de revisión de la calidad ambiental del Estado y se utilizarían para los futuros desarrolladores ´como de derecho´, perderíamos nuestra capacidad para evaluar adecuadamente el impacto potencial y realizar los cambios necesarios para adaptarse a dicha transformación. Esto sería devastador para las comunidades a las que juramos servir, y ningún funcionario electo, en buena conciencia, puede apoyar un enfoque tan irrazonable para el crecimiento de la comunidad”.

Recomendaron que “como alternativa, recomendamos agregar la zonificación tipo TOD como Preferred Action para lograr ´Puerto Seguro´ como una de varias opciones relacionadas con los objetivos de crecimiento. Muchas comunidades ya se han dividido en zonas para TOD con el objetivo de aumentar la oportunidad de vivienda y densidad de uso mixto cerca de las estaciones de tren y serían receptivas a este enfoque”.

En cuanto a los objetivos de vivienda matizados, los funcionarios apuntaron que “un objetivo de vivienda del 3% puede no ser apropiado para todas las comunidades y es posible que los objetivos deban ser más altos o más bajos según las realidades de comunidades específicas. El porcentaje de crecimiento debe calibrarse para tener en cuenta otros factores como:

Vivienda actual/densidad de población.

Número actual de unidades subsidiadas y de ingresos restringidos.

Costo actual de la vivienda en comparación con el promedio del condado.

Zonificación de unidades de vivienda accesorias (ADU) local existente y el número de unidades construidas.

Falta de infraestructura que afecta la finalización del objetivo de tres años

Terreno disponible para nueva construcción

Las propiedades de NYC East of Hudson Watershed y los requisitos del permiso general del Municipal Separate Storm Sewer System (MS4)”.