Fin de semana de limpieza de parques regresa el 22 y 23 de abril

NEW ROCHELLE.- La organización Volunteer New York! y el Departamento de Parques y Recreación de New Rochelle se unirán el sábado 22 y el domingo 23 de abril para el fin de semana de limpieza de los parques de la Ciudad, un evento anual que brinda a los miembros de la comunidad un fin de semana de compromiso voluntario y orgullo cívico durante el fin de semana del Día de la Tierra.

De acuerdo con las autoridades, el fin de semana de limpieza de parques está abierto a todos los miembros de la comunidad de New Rochelle.

Los voluntarios se encargarán de varias tareas de embellecimiento y limpieza de primavera al aire libre, incluido el mantenimiento de senderos, la eliminación de basura, la limpieza del patio de recreo y la playa, entre otras.

Con 13 proyectos diferentes planificados para este fin de semana de servicio, los residentes pueden optar por apoyar el parque del vecindario que más disfrutan durante todo el año o que está más cerca de su hogar.

Los voluntarios interesados pueden registrarse visitando la web https://voluntarionewyork.org/newrochelle o llamando al 914-948-4452 para obtener más información.

Un adulto debe acompañar a los voluntarios que tengan entre 5 y 16 años. Las inscripciones de grupos y equipos también están disponibles.

HORARIO Y PARQUES

SÁBADO 22 DE ABRIL

1:00 a 3:00 de la tarde

Davenport Park– 300 Davenport Avenue.

Feeney Park– Cerca de Boys and Girls Club 7th Street (79 7th Street).

Five Islands Park– 56 LeFevre Lane.

Glenwood Lake– Esquina entre Berholz Dr y Lakeside Dr.

Hudson Park– 275 Hudson Park Dr.

Neptune Park– Harbor Lane y Ft. Slocum Rd.

DOMINGO 23 DE ABRIL

1:00 a 3:00 de la tarde

Huguenot Park– Entre North Avenue y Eastchester Rd.

Leatherstocking Trail– Devonshire Rd. and Kingsbury Rd.

Maplewood Park– 67 Gaby Lane.

Pinebrook Park– 110 Ward Dr.

Ward Acres Park– 300 Broadfield Road.

Lincoln Park– 80 Lincoln Avenue.

Ryan Sinkfield Park– 8 Brook Street.