Condado celebrará Mes de Adultos Mayores

- Publicidad -

NEW ROCHELLE.- Para celebrar el Older Americans Month o “Mes de los Estadounidenses Mayores”, el Westchester County Department of Senior Programs and Services llevará a cabo su 55th Annual Salute to Seniors en varios parques del condado de Westchester, el segundo, tercer y cuarto miércoles de mayo.

El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, manifestó que “estoy emocionado por el regreso de nuestros eventos anuales Salute to Seniors en mayo mientras celebramos el ´Mes de los Estadounidenses Mayores´. Nuestros adultos mayores del condado de Westchester son una parte importante de nuestras comunidades y estos eventos crean una oportunidad para unir a las personas, al tiempo que brindan a nuestras persona de la tercera edad acceso a los programas y servicios necesarios para ayudarlos a sentirse saludables y seguros”.

Los eventos de Salute to Seniors de este año se llevarán a cabo de 10:00 de la mañana a 12:30 del mediodía en tres parques diferentes los siguientes miércoles:

* 10 de mayo, en Ridge Road Park, 287 Ridge Road, Hartsdale.

* 17 de mayo, en Croton Point Park, 1 Croton Point Avenue, Croton-on-Hudson.

* 24 de mayo, en Glen Island Park, Weyman Avenue, New Rochelle.

De acuerdo con los promotores, los asistentes disfrutarán de tres eventos al aire libre con un almuerzo en caja de cortesía, música e información sobre programas, servicios y productos dirigidos a la comunidad de adultos mayores.

El estacionamiento y la admisión son gratuitos, sin embargo, se requieren reservaciones, ya que el espacio será limitado.

Para reservar un lugar pueden llamar al 914-218-3968.

En la celebración del “Mes de los Estadounidenses Mayores”, el Departamento de Transporte y Obras Públicas del condado de Westchester proporcionará viajes gratuitos a las personas mayores en el sistema de autobús Bee-Line de ruta fija, todos los miércoles de mayo, lo que incluye las tres fechas de los eventos.

Las autoridades manifestaron que Salute to Seniors operará de manera segura según las pautas aplicables del estado de Nueva York vigentes en el momento en que los eventos estén en sesión.

Los eventos Salute to Seniors de este año están patrocinados por los Westchester County Senior Programs and Services (DSPS) y The Westchester Public/Private Partnership for Aging Services, y copatrocinado por el Departamento de Parques, Recreación y Conservación, Obras Públicas y Transporte del condado de Westchester.

Además, cuenta con el apoyo de New York Presbyterian, Wartburg y United Healtcare.

Como en el pasado, las oportunidades de patrocinio y exhibición están disponibles. Los expositores pueden optar por exhibir en uno o todos los lugares. Para obtener información sobre cómo convertirse en patrocinador o expositor, pueden comunicarse con el consultor de eventos Chereese Jervis-Hill al 914-218-3968 o por correo electrónico a [email protected], finalizaron las autoridades.