Anuncian apertura de dispensario de cannabis para adultos

NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul anunció que el primer dispensario con licencia de minorista condicional para uso de adultos, propiedad de una mujer del Estado y propiedad de un empresario previamente criminalizado por la prohibición del cannabis, se abrió para la venta al público el 30 de marzo, en 162-03 Jamaica Avenue, Nueva York.

De acuerdo con Hochul, el dispensario de Queens, llamado Good Grades, es una empresa familiar propiedad de una mujer operada por la empresaria Extasy James y su primo, Michael James, nativo de Jamaica, Queens, y abogado que se enfoca en servir a los consumidores con el valor fundamental de defender la comunidad empresarial minoritaria.

“Con la apertura de Good Grades en Queens, continuamos construyendo sobre nuestro progreso para crear una industria de cannabis segura y regulada en Nueva York. Nuestro estado está trabajando para apoyar a los empresarios y garantizar que los consumidores puedan comprar productos seguros y legales mientras apoyan a sus comunidades”, dijo la gobernadora Hochul.

Good Grades cuenta con el apoyo del New York State Social Equity Cannabis Investment Fund y se abrirá como una ventana emergente.

Al igual que con algunos otros dispensarios que serán respaldados por el fondo, esto brindará a los titulares de licencias la oportunidad de abrirse a corto plazo para acelerar las ventas, brindar oportunidades de capacitación para los empleados y comenzar a generar capital para sus negocios. Después, cerrarán para la construcción final y luego volverán a abrir a largo plazo.

Según Hochul, el programa emergente beneficia a todas las empresas involucradas en la cadena de suministro de cannabis, incluidos los agricultores que tienen cannabis listo para su distribución, los procesadores que están convirtiendo el cannabis en otros tipos de productos, y distribuidores y operadores minoristas que trabajan para brindarles a los consumidores acceso a productos seguros en los que pueden confiar.

La apertura del dispensario ayuda a promover los objetivos de equidad en las licencias de cannabis de Nueva York, que prioriza la concesión de licencias a las personas involucradas en la justicia, que son personas con una condena por cannabis o parientes cercanos de alguien con una.

Esta ubicación de Queens es parte del programa autorizado por la gobernadora Hochul y la Legislatura del estado de Nueva York y patrocinado por el fondo para apoyar la adquisición, el diseño, la construcción y el equipamiento de ubicaciones para los dispensarios de cannabis que operarán los titulares de licencias de Conditional Adult-Use Retail Dispensary (CAURD).

Trabajando con la filial de la Dormitory Authority of the State of New York (DASNY), la Social Equity Servicing Corporation (SESC), el fondo es una sociedad limitada pública-privada formada para posicionar a los empresarios de equidad social para que tengan éxito en la industria de cannabis para uso de adultos recién creada en Nueva York.

Administrado por Social Equity Impact Ventures, el fondo ayudará a los licenciatarios individuales de CAURD involucrados en la justicia a cubrir los costos de establecer dispensarios minoristas de cannabis para uso de adultos.

Está respaldado por hasta 50 millones de dólares en tarifas de licencia e ingresos de la industria del cannabis para uso de adultos y hasta $150 millones del sector privado.