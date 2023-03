Padres y defensores piden financiar comidas escolares gratuitas

- Publicidad -

HARTFORD.- El público tuvo la oportunidad de opinar sobre un proyecto de ley sobre la financiación de las comidas escolares gratuitas en Connecticut, el martes pasado.

El objetivo del proyecto de ley es exigir que los comisionados de educación, servicios sociales y salud pública realicen un estudio sobre los fondos que se necesitarían para proporcionar comidas escolares gratuitas a los estudiantes de todo Connecticut.

“Creo que el almuerzo es importante especialmente para los niños pequeños porque si van a la escuela y no pueden y no comen lo suficiente, se cansarán, se dormirán en clase y no comprenderán lo que dice el maestro en clase”, declaró en la audiencia pública Chuck Bannon, residente de Farmington,

“Hay niños que tienen hambre y no es lo correcto en el país más rico del mundo, lo más fácil de hacer es alimentar a los niños. El hecho de que esto sea una conversación es algo molesto”, agregó Nicole Schafer, de Simsbury.

“Ha habido estudio tras estudio en la que se destaca las ventajas de las comidas gratuitas en las escuelas, toda la información está ahí, solo tenemos que seguir adelante siempre en esta lucha por nuestros niños”, dijo Margaret Dreher, representante de la School Nutrition Association of Connecticut.

Dreher está alentando a las personas a reimaginar cómo ven las comidas gratis en la escuela.

“Realmente solo queremos seguir cuidando de nuestros niños y brindarles la mejor alimentación posible. Los estudios muestran que los alimentos en las escuelas son las comidas más saludables que reciben estos niños”, señaló Dreher.