Inquilinos y legisladores se reúnen en el capitolio para pedir más protecciones

ALBANY.- Cientos de personas se manifestaron esta semana en el capitolio estatal para pedirle al gobierno del Estado que apoye la protección de los inquilinos y la vivienda asequible en el presupuesto de 2024.

El apoyo para explorar el desalojo “por una buena causa”, la vivienda asequible y el programa de acceso a vales de vivienda se incluyeron en ambos presupuestos.

Las leyes de desalojo por “buena causa” prohíben que los propietarios desalojen a los inquilinos en apartamentos no regulados sin una buena razón.

De acuerdo con los defensores, en ausencia de esta ley, los inquilinos son vulnerables a los caprichos de sus propietarios. Los defensores de la vivienda están presionando a los legisladores para que promulguen estas protecciones en todo el Estado.

Las medidas “de buena causa” a nivel local han sido impugnadas en los tribunales, y la Corte Suprema de Apelaciones del Estado anuló la ley de desalojo “por buena causa” de Albany a principios de este año, diciendo que entraba en conflicto con la ley estatal.

Los inquilinos y los legisladores piden a la gobernadora Kathy Hochul y a la legislatura estatal que aprueben “una buena causa” en todo el Estado.

La gobernadora Hochul incluyó viviendas asequibles en su propuesta de presupuesto con New York Housing Impact.

Los defensores dijeron que su plan no hace lo suficiente para proteger a los inquilinos.

“La gente en todo el Estado está luchando para llegar a fin de mes e imaginar dónde van a vivir. Este tipo de presión pone a las personas en una posición en la que tienen que luchar por sus familias y no deberían tener que enfrentarse a estas decisiones difíciles”, señaló Anusha Mehar, residente de Newburgh.

Andrew Mangini, vocero de Homeowners for an Affordable New York declare que

“el desalojo por buena causa, una propuesta mal llamada, sería el último clavo en el ataúd para muchos pequeños propietarios. Conducirá a menos viviendas y alquileres más altos. Los neoyorquinos necesitan legisladores que alivien la carga de crear y mantener viviendas, no que la hagan más difícil. Los activistas socialistas no parecen entender que, si reduce la cantidad de nuevas unidades creadas y obliga a los pequeños propietarios a abandonar los edificios, empeorará la crisis de la vivienda, no la mejorará. Instamos a la gobernadora Hochul y a los líderes legislativos a que ofrezcan soluciones que apoyen a los inquilinos y propietarios y mantengan el desalojo por una buena causa fuera del presupuesto estatal final”.

El presupuesto estatal final vence el 1º de abril de 2023.