Asamblea General de CT considera legislación para ayudar a los inquilinos

HARTFORD.- La Asamblea General de Connecticut está considerando legislación para establecer oportunidades de vivienda justas y equitativas.

El proyecto de ley SB-4 del Senado estatal tiene como objetivo establecer una moratoria de desalojo en invierno, haciendo ilegal desalojar a alguien de diciembre a marzo.

El año pasado hubo más de 21 mil desalojos en el Estado, según la Connecticut Fair Housing Coalition. La inflación récord ha impulsado los aumentos de los alquileres, aunque los defensores de los inquilinos dicen que algunos propietarios se están aprovechando de la situación.

Quanishe Flippen, organizadora comunitaria del Connecticut Citizen Action Group, dijo que el proyecto de ley también crearía un formulario de quejas para que lo completen los inquilinos si creen que los propietarios están violando la ley.

“Los propietarios de apartamentos que no se han actualizado o apartamentos que tienen problemas, o puede haber una violación o algo así, y que están en los barrios marginales, por lo general no van y no solucionan esos problemas”, afirmó Flippen.

“Pero ahora, tendrán que rendir cuentas, porque si tenemos ese portal donde podemos mencionar a alguien, y ellos pueden responsabilizarlos, entonces estoy seguro de que eso ayudará a solucionar estos problemas”, agregó la organizadora comunitaria.

El proyecto de ley obtuvo apoyo mixto en una audiencia pública, y algunos residentes y propietarios se opusieron.

Algunos sienten que el proyecto de ley protege a los inquilinos, pero no a los propietarios, mientras que otros sienten que limita el control de los propietarios, especialmente en términos de desalojos.

El proyecto de ley ha sido presentado ante la Oficina de Comisionados Legislativos.

Como inquilina, Flippen señaló que no es fácil conseguir un apartamento en Connecticut, ya que los posibles inquilinos tienen que, como ella dice, “saltar aros en llamas”.

Agregó que algunos propietarios piden demasiado dinero por adelantado, lo que puede disuadir a las personas de firmar un contrato de arrendamiento.

“Es casi una locura para mí, porque básicamente esperan que las personas ganen al menos tres veces el alquiler, y muchas veces estos apartamentos cuestan al menos mil 500 a mil 700 dólares. La persona promedio en Connecticut no gana tanto”, señaló Flippen.

La cifra más reciente de la Oficina del Censo para el ingreso per cápita es de casi 48 mil dólares. Pero el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) estima que la vivienda no debería costar más de un tercio de los ingresos de una persona.

Con apartamentos tipo estudio en algunas áreas que se alquilan por hasta mil 400 dólares, una persona superaría el costo estimado de vivienda del HUD en varios cientos de dólares.