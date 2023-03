EVENTOS COMUNITARIOS

- Publicidad -

Taller de escritura para mujeres

El sábado, 18 de marzo, de 12:00 del mediodía a 2:00 de la tarde, en el Program Room de la Mitchell Library de New Haven, en 37 Harrison Sreet, se brindará de manera gratuita el taller de escritura para mujeres, presentado por StatueFest

El taller de escritura constará de monólogos que explora y celebra la rica historia de New Haven.

Está dirigido para todas las mujeres. Será dirigido por Janis Astor Del Valle.

Las asistentes podrán aprender y escribir sobre las mujeres dignas de estatuas de New Haven, y no tienen que ser famosas. La única estipulación es que ya no viven y tienen alguna conexión con New Haven.

Para mayor información, pueden llamar al 203-946-8117.

Campaña de donación de sangre

El New York Blood Center llevará a cabo una campaña de donación de sangre en Hartsdale, en el condado de Westchester, en honor de un sargento jubilado condecorado del Departamento de Policía de Nueva York y un comisionado de bomberos de Hartsdale.

Peter Woods, un líder comunitario y socorrista del 11 de septiembre, murió el 9 de enero de 2021 por complicaciones de la leucemia relacionada con el 11 de septiembre.

El New York Blood Center está organizando su tercer evento anual de donación de sangre en honor a Woods.

La campaña de donación de sangre se llevará a cabo entre las 8:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde, el domingo, 19 de marzo. Se llevará a cabo en la Iglesia del Sagrado Corazón, en 59 Wilson Street, en Hartsdale.

Para hacer una cita para donar sangre, los donantes pueden llamar al 1-800-933-2566 o visitar la web https://nybc.org.

Alimentos gratuitos

El camión de distribución de alimentos de la organización Person-to-Person (P2P)

estará disponible el martes 21 de marzo, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, solo con cita previa, en la South End Branch de la Biblioteca Pública Ferguson de Stamford, en 34 Woodland Avenue, Stamford.

Para hacer una cita por favor llama al 203 724-9111.

Taller básico de Word

El viernes 31 de marzo, de 10:00 a 11:00 de la mañana, en la sucursal de East Side de la Biblioteca Pública de Bridgeport, en 1174 E Main Street, la biblioteca brindará de manera gratuita un taller básico de Word, en la que se abordará todo lo referente a los documentos.

De acuerdo con los promotores, los asistentes aprenderán a escribir cartas y documentos básicos usando Word.

Para registrarse, pueden llamar al 203-576-7634.

Yoga para adultos

El sábado 1º de abril, de 10:00 a 11:00 de la mañana, en North Branch de la Biblioteca Publica de Bridgeport, en 3455 Madison Avenue, se brindará de manera gratuita clases de yoga para adultos con la instructora Jodie.

De acuerdo con los promotores, los asistentes aprenderán técnicas cortas de meditación y cultivar la conciencia de la respiración con posturas básicas de yoga. El yoga ayuda a aumentar la flexibilidad, la fuerza y el balance. Reconecta la mente, cuerpo y respiración para relajación y paz interior de las personas.

Según los organizadores, el tamaño de la clase es limitado. Es abierto también para los estudiantes de los grados 9º y 12º.

La biblioteca brindará las clases junto con la Bridgeport Youth Lacrosse.

Pueden llamar al mostrador de información para registrarse y para más información al 203-576-8113.

Tecnología de la Información Nivel 1

El centro comunitario Buiding One Community (B1C) brindará de manera gratuita una serie de 12 talleres llamados “Tecnología de la Información-Nivel 1”, que comenzarán el sábado 6 de mayo, en 75 Selleck Street, Stamford, de 8:00 a 9:45 de la mañana.

De acuerdo con los promotores, a través de esta clase, se brindará una experiencia inicial a través del uso práctico de cómo operar el hardware de una computadora (panel táctil, teclado, puertos, cables, pantallas táctiles) y el software (conexión a Internet, administración y navegación del navegador web, tecnología de correo electrónico y tecnología de videoconferencia y tecnología en la nube).

El estudiante también aprenderá a crear, editar y compartir documentos y hojas de cálculo en la nube, y será introducido a las amenazas y prevención en materia de ciberseguridad.

Para registrarse, pueden ingresar a la web https://building1community.org/employ/skills-development-classes/#register.

Para mayor información, pueden llamar al 203-674-8585.