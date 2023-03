Habitat for Humanity lanza programa de mejoras de vivienda para adultos mayores

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Con el porcentaje de residentes de 75 años o más en el condado de Westchester aumentando rápidamente en los últimos 20 años, muchos adultos mayores con ingresos fijos necesitan asistencia para hacer reparaciones y mejoras en sus hogares.

Habitat for Humanity del condado de Westchester busca darles una mano y recientemente lanzó una iniciativa de reparación de viviendas y eficiencia energética llamada Aging in Place (AIP), en asociación con el Westchester Residential Opportunities (WRO).

El programa, que recibió un impulso de 500 mil dólares gracias a los esfuerzos del líder de la mayoría del Senado de los Estados Unidos, Chuck Schumer, y el ex congresista Mondaire Jones, se esfuerza por mejorar la calidad de vida de los adultos mayores al permitirles vivir de manera segura e independiente en sus hogares.

“Aging in Place surgió de una amplia participación de las partes interesadas que nos ayudó a comprender las necesidades de vivienda únicas de las comunidades en todo el condado de Westchester, y determinar dónde Habitat for Humanity podría tener el mayor impacto”, manifestó Karen Haycox, directora ejecutiva de Habitat for Humanity en la ciudad de Nueva York y el condado de Westchester.

“La aguda y creciente demanda de recursos que permitan a los adultos mayores permanecer seguras e independientes en sus hogares fue un estribillo común”, agregó Haycox.

Una subsidiaria de Habitat for Humanity New York City y los representantes de Habitat for Humanity de Westchester identificarán oportunidades de modificaciones para mejorar la seguridad y la movilidad de los adultos mayores a través de una evaluación inicial del hogar, que incluye una evaluación general estructural, de salud, seguridad y eficiencia energética.

Junto con el WRO, Habitat llevará a cabo una sesión de educación inicial con los participantes del programa para brindar información e identificar necesidades adicionales.

El personal de AIP hará referencias, según sea necesario, a agencias locales u otros servicios sin fines de lucro que apoyen a los adultos mayores.

Marlene Zarfes, directora ejecutiva de WRO, expresó que “a medida que aumenta nuestra población de adultos mayores, y se espera que la cantidad de residentes de 60 años o más aumente al 25% para 2030, nuestra deficiencia existente en todo el condado de viviendas asequibles para adultos mayores, muchos de los cuales viven en viviendas fijas ingresos, se agudiza mientras que la espera por viviendas asequibles se alarga”.

El programa AIP busca atender a los propietarios de viviendas de 62 años o más, cuyos ingresos son del 80 por ciento o menos que el ingreso medio del área y que demuestran una necesidad crítica de vivienda.

Los posibles servicios iniciales incluyen: instalación de barras de apoyo o pasamanos, reemplazo de interruptores de luz y picaportes, modificaciones de iluminación y prevención de tropiezos, y modificaciones de accesibilidad para propietarios de viviendas con problemas de audición y visión.

A medida que crezca el apoyo y la capacidad del programa, Habitat for Humanity ampliará los servicios para incluir la instalación de rampas de entrada, elevadores de escaleras, remodelaciones de baños y otras reparaciones y modificaciones para adultos mayores.

La AIP se asociará con un contratista certificado por New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) para ayudar a las personas mayores a acceder a importantes reparaciones de climatización y eficiencia energética, incluida la reparación de techos y sellado de aire, reparación o reemplazo del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) y calderas, aislamiento, y actualización de ventanas y puertas.

Los adultos mayores que deseen solicitar las modificaciones iniciales de accesibilidad y movilidad del AIP deben enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 914-240-7003.

Además, pueden visitar la web www.habitatnycwc.org/​aging-in-place para descargar una solicitud.