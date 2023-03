Hispano ofrece recompensa de $10 mil para identificar a autores intelectuales de incendio de su barbería

- Publicidad -

NORWALK.- Al cumplirse tres años y tres meses del incendio que destruyó su barbería, la noche del 29 diciembre de 2019, en 108 Connecticut Avenue, Norwalk, el hispano Víctor Santiago informó que ofrece una recompensa de 10 mil dólares por información que ayude a identificar a los autores intelectuales del siniestro.

La policía arrestó hace tres años a Roselio Morales, de 42 años, en Bridgeport, y según sus declaraciones, alguien le pagó 2 mil dólares para quemar la barbería.

Morales ha estado encerrado desde enero de 2020 y deberá presentarse en la Corte el martes 14 de marzo en espera de la sentencia.

Morales aún no ha revelado el nombre de los autores intelectuales que mandaron a quemar la barbería de Santiago.

Por tal razón, el hispano declaró a EL SOL News que ofrece una recompensa de 10 mil dólares por información que ayude a identificar a los autores intelectuales del hecho.

“Hay una persona detenida, sin embargo, para procurar que el caso avance me gustaría ofrecer una recompensa de 10 mil dólares para llegar a los autores intelectuales, es decir, las personas que le pagaron a Morales para hacer este daño a mí y a mi familia, todavía sigo esperando justicia”, manifestó Santiago a este semanario.

“Emocionalmente esto me sigue afectando porque cada vez que pasó por el lugar donde ocurrió el incendio, en la Connecticut Avenue, sigo viendo mi futuro cortado. En lo económico seguimos luchando, trabajando en otro lugar para darle sustento a mi familia y ahorrando poco a poco para ver si cumplo por fin mi sueño de abrir mi propia barbería para darle un buen futuro a mi familia”, expresó el hispano.

Santiago indicó que Roselio Morales no ha revelado ni una pista de los autores intelectuales del hecho. Lo único que ha confesado es que alguien le pagó 2 mil dólares para quemar la barbería, sin embargo, declaró que no se acuerda de quien le pagó.

“Él dijo que vino desde Bridgeport hasta tres veces a ver mi negocio y a reconocer la zona, entonces, eso significa que sí se acuerda de quienes lo trajeron y por ende de los autores intelectuales del hecho”, enfatizó el hispano.

Agregó que “yo confió mucho en las autoridades de este país, y aunque mi caso ha caminado muy lento sé que se hará justicia y que los culpables pagarán por lo que me hicieron”.

“Creo que esta maldad me la hicieron porque quizás creyeron que yo iba a afectar a los demás negocios del área. Yo solo quería cumplir mi sueño, estuve a punto de lograrlo, pero el incendio cortó mi futuro”, señaló Santiago.

Reveló que ha recuperado la cuarta parte de lo que invirtió en su negocio, sin embargo, espera que se haga justicia, ya que, aunque se vio afectado en lo económico el ver truncado sus sueños lo sigue afectando hasta el día de hoy.

Santiago perdió 73 mil dólares con el incendio.

El hispano manifestó que las personas que tengan información o pistas para identificar a los autores materiales del incendio en su barbería pueden llamar al 203-434-3689 o al Departamento de Policía de Norwalk al (203) 854-3000.

De acuerdo con Santiago, la información y las pistas que brinden las personas serán confidenciales.

Los hechos

El incendio ocurrió la noche del 29 diciembre de 2019, en 108 Connecticut Avenue, Norwalk. Por fortuna, el edificio se encuentra al frente al Departamento de Bomberos de Norwalk, y los socorristas actuaron rápido para apagar el fuego.

“Por gracia divina una patrulla de la policía pasó por esta zona, escuchó la alarma de humo y vio el fuego dentro del edificio. Los oficiales de inmediato llamaron a los bomberos, la alarma de humo yo la había puesto un día antes sin imaginar lo que iba a pasar. Los policías vieron que por la puerta de atrás estaba saliendo humo. Si el fuego hubiera durado 15 minutos más, esto hubiera explotado por los químicos que había dentro y no hubiera quedado nada”, aseguró el hispano.

Roselio Morales fue arrestado gracias a un celular que había olvidado y se había quedado dentro de la barbería.

“El celular que quedó adentro hubiera quedado destruido, gracias a ese celular pudimos atrapar al sospechoso. Por eso digo Dios nunca lo desampara a uno.

El químico que teníamos en la barbería hubiera destruido todo, gracias a Dios esa patrulla pasó por la zona, sino hubiera sido una tragedia mayor”, señaló Santiago.

Los cargos contra Morales se produjeron después de que confesó haber iniciado un incendio en el interior de la barbería recientemente renovada en la Connecticut Avenue.

Morales le dijo a la policía que había estado bebiendo afuera de su casa en Bridgeport, un mes antes del hecho, cuando alguien que apenas conocía se le acercó con respecto a un plan de seguro, según la orden de arresto.

“Me dijo que un tipo quería pagar dinero para quemar un negocio y obtener un reclamo de seguro”, declaró Morales a la policía.

Morales dijo que el hombre misterioso lo llevó a ver el negocio una noche y luego lo dejó a la noche siguiente, según la orden judicial.

Morales dijo que el hombre le dio un galón de gasolina y un destornillador Phillips.

Antes de irse, el hombre le dio a Morales los 2 mil dólares y un mensaje: “Nunca me has visto y no sabes nada de mí”, de acuerdo con los documentos de la Corte.

Morales podría ser sentenciado el 14 de marzo en su audiencia en la Corte.