Real Madrid: Directiva está “decepcionada” por planteamiento de Ancelotti en el Clásico ante Barcelona

MADRID (ESPN) – La directiva del Real Madrid está decepcionada por el planteamiento de Carlo Ancelotti durante la derrota por 0-1 frente al Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, según una fuente reveló ESPN.

Las voces más descontentas del club blanco destacan la falta de un plan B por parte del técnico italiano en un partido en el que el Madrid no logró ni un solo tiro a la portería.

El juego de ataque del equipo de Ancelotti pasó una vez más por las botas de Vinicius Junior, pero en esta ocasión el brasileño se topó con un inspirado Ronald Araujo y al equipo blanco le faltaron ideas para doblegar con otras alternativas a la muralla defensiva del Barcelona.

Además, también se cuestiona la presencia en el once inicial de dos veteranos como Toni Kroos (33 años) y Luka Modric (37 años) en un encuentro que, como se presuponía, resultó especialmente físico. La fuente indica que el centrocampista alemán y el futbolista croata no pasan por su mejor momento y desde principio de temporada existe un debate sobre si el Madrid ya no puede permitirse alinear a los dos juntos en el mismo once.

Otro punto de debate es el rendimiento del versátil Nacho y de Dani Carvajal en los laterales. Entienden que el primero, que ocupó la posición de lateral ante las bajas de Ferland Mendy y David Alaba, no tiene el perfil más idóneo para apoyar a Vinicius en ataque pero echaron en falta más profundidad de Carvajal por el lado del joven Alejandro Balde.

No obstante, otra fuente cercana al vestuario desvela que los jugadores también tienen que hacer autocrítica porque varios llevan tiempo sin estar a la altura en una temporada que está resultando especialmente exigente tras la disputa del Mundial en invierno.

Del mismo modo, recuerdan que todavía faltan dos clásicos y que mantienen el compromiso de dar la vuelta a la situación para terminar la temporada ganando títulos como ya hicieron en una pasada temporada en la que también pasaron por momentos de dudas.

Estas observaciones sobre el planteamiento de Ancelotti coinciden con las dudas sobre el futuro del italiano después de que el pasado mes ESPN Brasil reveló que el técnico italiano ve con buenos ojos la idea de entrenar a la selección de Brazil una vez que termine la temporada.

Otras fuentes del entorno de Ancelotti siguen insistiendo en que el Ancelotti está centrado en el Madrid y que quiere cumplir su contrato hasta junio de 2024 pero cada vez son más las voces que cuestionan si está ya viviendo sus últimos meses en el Santiago Bernabéu.

No obstante, Ancelotti, en declaraciones a ESPN antes del partido contra el Atlético de Madrid, declaró: “Me quedaré hasta que el club tenga porque me encanta Madrid, su comida, el fútbol, la ciudad”.

