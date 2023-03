Jóvenes aprenden sobre proyectos de ley que interrumpirían vía de la escuela a la prisión

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- Casi 100 adultos jóvenes y representantes de varios grupos de defensa asistieron a un Youth Justice Rally, que se realizó en el White Plains Adult Community Center, organizado por la Westchester Children’s Association (WCA).

La manifestación se llevó a cabo para brindar información y educación a jóvenes, jóvenes adultos y sus aliados sobre cuatro proyectos de ley actualmente pendientes en la legislatura del estado de Nueva York.

Si se aprueban, cada proyecto de ley brindaría pasos significativos para interrumpir el conducto de la escuela a la prisión y reducir el impacto del sistema legal penal en los jóvenes.

Los cuatro proyectos de ley son:

Solutions Not Suspensions (S1040 Jackson) The Youth Justice & Opportunities Act (Myrie S3426/O’Donnell A4238) Right 2 Remain Silent Youth Interrogation Bill (Bailey S1099/Joyner A1963) The Clean Slate Act (S211 Myrie/A1029 Cruz)

Durante el evento, Ángel Gray, gerente de programas y políticas de WCA, dijo que “los jóvenes están siendo arrancados de las aulas, y los estudiantes afroamericanos e hispanos son disciplinados con mayor severidad y frecuencia que sus compañeros blancos por comportamientos iguales o similares en las escuelas, lo que puede conducir a oportunidades educativas desiguales y una serie de resultados negativos más adelante en la vida”.

Un estudiante orador relató que “fui suspendido con frecuencia entre el 5º y el 12º grado, cada vez que no aprendía decimales, fracciones y porcentajes, y hasta el día de hoy no sé decimales, fracciones ni porcentajes”.

Otro joven adulto habló en nombre de un estudiante que había pasado por el White Plains Youth Bureau Community Court.

“Michael ha perdido interés en casi todo, ¿Cómo va a prepararse un estudiante para su futuro si no puede obtener una educación adecuada? Él siente que dos horas de aprendizaje virtual al día no son suficientes. Michael cree que la escuela debería estar ahí para ayudarlo, no para lastimarlo. Él cree que su escuela le ha fallado y le gustaría ver cambios para que esto no les siga pasando a los niños que han cometido un error en su vida”.

Aaliyah Guillory-Nickens, quien fue una de las maestras de ceremonias del evento y está con el grupo Youth Represent, expresó que “es importante recordar que la justicia juvenil no se trata solo de lucha. La justicia juvenil se trata de alegría, se trata de crear un espacio para que los jóvenes sean felices y crear un espacio para que los jóvenes digan lo que piensan. No es un movimiento de justicia juvenil sin jóvenes en la mesa”.

Allison Lake, directora ejecutiva de la Westchester Children’s Association comentó que “ayudar a los jóvenes a encontrar el apoyo que necesitan, ampliar las alternativas al encarcelamiento, desarrollar soluciones que promuevan resultados positivos y abordar las barreras sistémicas al empleo, la vivienda y la educación rompe el horrendo ciclo que a menudo conduce a luchas de por vida para salir adelante y ser miembros productivos de la sociedad”.

Agregó que “nos enorgulleció organizar esta manifestación para ayudar a los adultos jóvenes a comprender estos proyectos de ley, lo que significan y cómo hacer que se escuchen sus voces en apoyo. La promulgación de esta legislación hará que Nueva York sea más segura, salvará vidas y pondrá a cientos de jóvenes en el camino del éxito. La energía en la sala, la información compartida y el empoderamiento de los jóvenes fue más de lo que esperábamos”.

Los copatrocinadores del evento incluyeron el Youth Shelter Program of Westchester y el Youth Represent and Children Defense Fund New York.

LOS CUATRO PROYECTOS DE LEY

Solutions Not Suspensions (S1040 Jackson)

Establecería que las suspensiones son el último recurso para el mal comportamiento de los estudiantes en las escuelas, nunca el primero. En cambio, promueve métodos que están diseñados para responsabilizar a los estudiantes mientras los ayuda a aprender de sus errores. En Nueva York, los estudiantes pierden cientos de miles de días en el aula cada año debido a suspensiones, a menudo por comportamiento juvenil normal. Estos castigos afectan de manera desproporcionada a los estudiantes afroamericanos y latinos, las personas con discapacidades y los jóvenes LGBTQ. Es importante destacar que este proyecto de ley permitiría a Nueva York dar un gran paso para alejarse de las políticas sesgadas del pasado.

The Youth Justice & Opportunities Act (Myrie S3426/O’Donnell A4238)

Ampliaría las alternativas al encarcelamiento y el sellado inmediato de registros para los jóvenes de hasta 25 años, permitiendo que los jóvenes que han sido arrestados y acusados como adultos sigan adelante con sus vivir y buscar vivienda, empleo, educación y otros objetivos sin la barrera de una dura sentencia de prisión para adultos y antecedentes penales.

Right 2 Remain Silent Youth Interrogation Bill (Bailey S1099/Joyner A1963)

Requeriría que un joven consulte primero con un abogado antes de que pueda llevarse a cabo cualquier interrogatorio policial. Los datos actuales muestran que el 90% de los jóvenes renuncian a sus Miranda Rights. Los niños carecen de la capacidad de apreciar plenamente el significado y la importancia del derecho a permanecer en silencio, y de comprender las repercusiones de renunciar a ese derecho. Hay que agregar a eso el estrés y la tensión inherentes a un interrogatorio, y la perspectiva de una renuncia inteligente y voluntaria al derecho a permanecer en silencio se convierte en un mito.

The Clean Slate Act (S211 Myrie/A1029 Cruz)

Ayudará a abordar las barreras sistémicas al empleo, la vivienda y la educación que plantean los antecedentes penales anteriores. The Clean Slate Act es crucial para abordar la pobreza intergeneracional.

A nivel nacional, casi el 50 % de los niños que viven en la pobreza tienen al menos un padre con antecedentes penales, y los niños que crecen en la pobreza tienen muchas más probabilidades de seguir viviendo en la pobreza durante toda su vida. Al eliminar las barreras a los elementos esenciales de la vida, incluidos los trabajos y la vivienda, The Clean Slate Act permitirá a los neoyorquinos mantenerse a sí mismos y a sus familias y romper el ciclo de pobreza para millones de niños.