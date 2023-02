Shakira habla del juego sucio de Gerard Piqué

- Publicidad -

Shakira ha entregado el ‘juego sucio’ de Gerard Piqué en sus canciones más recientes, pero ahora habla por primera vez de los durísimos momentos que enfrentó al enterarse de la deslealtad del padre de sus hijos, en una nueva entrevista para televisión, donde se sentó con el periodista mexicano Enrique Acevedo.

La cantante colombiana reveló en la conversación, su lado más vulnerable, exponiendo cómo la afectó la separación, que tocó en sus inseguridades.

Shakira asegura que la traición que sufrió ‘afectó su idea del amor’, pero finalmente supo que ella es suficiente sola y entendió que tenía esa idea errónea de que un hombre la completaría.

“Me compré esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, necesita una familia… También tuve ese sueño de tener una familia donde los hijos tengan padre y madre bajo el mismo techo… no todos los sueños en la vida se cumplen, y encuentras la manera de compensarte de alguna manera y creo que eso me pasó a mí, con estos dos niños maravillosos que me llenan de amor todos los días”, dijo Shakira a Acevedo.

La artista asegura que sus canciones, en especial la que hizo con Bizarrap, Music Sessions #53, fueron una ayuda importante para liberarse del dolor y sanar su corazón, y al mismo tiempo logró representar a mujeres que pasan por una situación similar.

“A través de mis canciones siempre he sentido que puedo, que tengo el deber de usar mi voz y prestarla a los que no pueden hablar. Me di cuenta de que la mujer está en un momento clave para la sociedad», explicó.