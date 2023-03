Panel de discusión sobre brutalidad policial y camino hacia la justicia

- Publicidad -

NEW BRITAIN.- Un panel de discusión en la Central Connecticut State University (CCSU) con estudiantes universitarios, profesores y defensores de la comunidad, manifestó que los agentes de policía de todo el país deben rendir cuentas por actos de brutalidad.

El panel se derivó del asesinato de Tire Nichols, que murió en enero pasado después de ser golpeado por agentes de la policía de Memphis, Tennessee.

Keren Prescott, fundadora y presidenta de Power Up Connecticut expresó que “la verdad es que una muerte a manos de la policía es demasiado. Cuando la policía no se responsabiliza entre sí, ya no se puede distinguir entre buenos y malos oficiales”.

Stan McCauley, presidente de Greater Hartford African American Alliance, comentó que “la rendición de cuentas es esencial. Me gustaría responsabilizar a las personas si tenemos policías que no hacen el trabajo. Deberían ser despedidos sin pensarlo”.

Las personas afroamericanas tienen casi tres veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía que las personas blancas en los Estados Unidos, según Mapping Police Violence, un grupo que recopila datos sobre asesinatos policiales.

Una encuesta de 2021 realizada por Pew Research mostró que el 20% de los adultos de los Estados Unidos dijeron que tenían mucha confianza en las fuerzas del orden público, una disminución con respecto al 30% en 2018.

Los adultos blancos son mucho más propensos que los adultos afroamericanos e hispanos a decir que tienen confianza en la policía.

Después de la muerte de Nichols, funcionarios electos y grupos policiales de todo Connecticut emitieron declaraciones condenando las acciones de los oficiales de Memphis.

La Asociación de Jefes de Policía de Connecticut dijo en su comunicado que “los oficiales de policía profesionales saben que tratar a cada persona con dignidad, respeto y compasión, independientemente de su credo, color, género, etnia o cualquiera de las innumerables formas en que las personas se autoidentifican, es fundamental para nuestro papel en la sociedad”.

El gobernador Ned Lamont dijo que “debemos crear una sociedad más justa para todos” y que está comprometido a hacer ese trabajo en Connecticut.

La mejor manera de hacer cambios es unirnos como comunidad, indicó Olanrewaju Olamuyiwa, presidente de la Asociación de Gobierno Estudiantil de CCSU.

“Creo que es crucial que los estudiantes trabajen con líderes de la comunidad porque, como estudiantes, somos jóvenes profesionales y se nos considera el futuro. Es muy importante para nosotros aprender de las personas que realmente están haciendo el trabajo”, finalizó Olamuyiwa.