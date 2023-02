Población de adultos mayores el NY alcanza cifras históricas

- Publicidad -

NUEVA YORK.- Según un estudio de la ciudad de Nueva York, un elevado porcentaje de adultos mayores, viven en la pobreza.

A sus 72 años de edad, Tomás Euvin, pasa sus días en este centro de adultos mayores en Queens. Aunque llegó a Nueva York hace 30 años, no siempre pudo aportar al seguro social, y eso ahora le pasa la factura.

“Lo que da el Social Security no nos alcanza ni para la renta, entonces tenemos que recurrir a ciertos lugares donde nos proporciones los alimentos del día. A mí lo que me dan es 300 dólares mensuales, y yo pago 700 dólares de renta”, sostiene Euvin.

Como él, Lucy Rojas también pasa trabajo para que le alcance el poco dinero que recibe de la jubilación.

“Tenemos que estar comprando lo necesario nada más, porque no tenemos tanto dinero como para estar comprando, no hay, no alcanza el cheque que nos dan del seguro social”, asegura la hispana.

De acuerdo con recientes encuestas, la población de adultos mayores ha crecido notablemente, pero al mismo tiempo ha incrementado la pobreza entre ellos.

El estudio realizado por el Center for Urban Future de Nueva York, la población de adultos mayores en la ciudad de Nueva York creció un 36% en los últimos 10 años, la cifra más alta en la historia de la capital del mundo.

En total 360 mil personas mayores de 65 años de edad se suman al ahora casi un millón y medio de adultos mayores.

El Condado que más incrementó su población de este segmento es Queens, cerca del 40% más, de los cuales la mayoría son latinos.

Así lo aseguró Melissa Lent, del Center for Urban Future:

“Más de la mitad de los adultos mayores en Queens son inmigrantes y un creciente número son hispanos, lo más alarmante es que la mayoría de los adultos mayores que viven en la pobreza son los hispanos.”

La organización señala que el Estado y el gobierno federal deberían hacer más para ayudarlos.

Al menos en centros como este en Corona, los adultos mayores combaten la falta de recursos económicos pasándosela acompañados y entretenidos en juegos, y de vez en cuando una buena bailada.

Carmen Urrutia del Comfort Adult Daycare Center consideró que estos centros son muy necesarios para este grupo de población.

“Y ellos aquí se sienten con un poquito de calor, tiene donde estar en el día, a veces no tienen calefacción, aire acondicionado y aquí se les brinda eso”, agregó Urrutia.

“Pensar que estoy en la casa sin hacer nada y venir aquí y encontrar este ambiente, eso me ayuda a vivir”, apuntó Amira Beatriz Barros.