Dos ciudades de Connecticut experimentan aumento en sobredosis fatales de drogas

NEW HAVEN.- Los funcionarios de salud en dos ciudades de Connecticut advirtieron a los residentes sobre los aumentos en las sobredosis fatales de drogas en las últimas dos semanas.

Los funcionarios de salud en Waterbury dijeron que habían visto fentanilo mezclado con otras drogas callejeras, no solo con opiáceos.

Según la Ciudad de New Haven, ha habido 12 sobredosis fatales desde el 25 de enero. Tres fueron en Newhallville y cuatro en el vecindario de Hill.

“Por lo general, vemos alrededor de dos muertes por semana. En el último período de dos semanas, estamos en 12 muertes, eso es una preocupación para nosotros”, declaró Martiza Bond, directora de Salud Pública en New Haven.

Los funcionarios de la Ciudad dijeron que los informes preliminares indicaron que el grupo de casos es único con la participación de crack, pipas de crack y materiales quemados, pero con una mezcla sospechosa de opioides como el fentanilo.

“Una de las cosas que estamos haciendo como parte de nuestra vigilancia es hacer mapas de calor y ver dónde están ocurriendo las muertes en nuestra ciudad”, indicó Bond.

El jefe de bomberos de New Haven, John Alston, dijo que hay ayuda y recursos disponibles.

“También sabemos que la gente no se detendrá de inmediato. Pueden ir a algunos de nuestros centros de drogas en The Hill y hacerse pruebas de drogas o parafernalia. No estoy alentando a nadie a usar drogas, pero si las vas a usar, úsalas de manera segura”, señaló Alston.

Uno de los sitios de prueba está en la Congress Avenue, donde los usuarios pueden someterse a pruebas de drogas sin temor a ser arrestados.

“Todo lo que necesitamos es una muestra del tamaño de un grano de arroz o incluso una envoltura de cera o una bolsita que tenga residuos”, explicó Elizabeth Znamierowski, enfermera practicante.

Hasta ahora, Znamierowski ha recibido 21 muestras y les da una idea de lo que están viendo agregado al suministro en New Haven.

“Algunas de esas cosas son realmente peligrosas y, sobre todo, buscamos informar a las personas para que tomen decisiones seguras sobre su consumo de drogas”, comentó la enfermera.

Puede dejar muestras de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 3:30 de la noche.

Para prevenir muertes por sobredosis, las autoridades brindaron algunos consejos de los departamentos de salud:

* Si sospecha una sobredosis, llame al 911 inmediatamente.

* Tenga siempre naloxona a mano.

* No lo use solo.

* Controle a familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo.

* Para una crisis de salud mental, llame al 988.

“Si usted o alguien que conoce tiene problemas con el consumo de sustancias, hay tratamiento y ayuda disponibles”, finalizaron las autoridades.