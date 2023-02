Se espera que miles de personas en CT pierdan cobertura de Medicaid a menos que actúen pronto, según defensores

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Un cambio de COVID-19 a la elegibilidad de Medicaid está programado para revertirse el 31 de marzo, con el proceso de redeterminación para aproximadamente 430 mil residentes en todo el Estado que se encuentran actualmente en extensión de Medicaid para inscripción continua.

Se espera que miles de personas en Connecticut pierdan la cobertura a menos que actúen pronto.

Un cambio de política federal durante el apogeo de la pandemia de COVID-19 permitió a los estados suspender temporalmente la redeterminación, o el proceso de renovación regular donde los beneficiarios de Medicaid reconfirman o redeterminan que aún son elegibles para los beneficios de Medicaid.

En cambio, las agencias continuaron brindando cobertura independientemente de la elegibilidad.

Ahora, el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut (DSS) proyecta que la cantidad de personas que no pueden determinarse “pasivamente” como elegibles para continuar con la cobertura de Medicaid será aproximadamente un 9% más alta que en el período de un año más reciente (febrero de 2022-enero 2023).

Si la renovación pasiva (computarizada) falla, se requiere una renovación manual.

Jennifer Marsocci del DSS explicó los siguientes pasos en una sesión informativa el en el Edificio de Oficinas Legislativas en Hartford.

A los beneficiarios se les dará una fecha “en la que tienen que responder (manualmente) para poder renovar su cobertura. Y los alienta a proporcionar esa información temprano, para que no haya brechas en la cobertura”, dijo Marsocci.

Las personas que anteriormente estaban cubiertas por la disposición ampliada de Medicaid pero que ya no califican, pueden ser elegibles para la Transitional Medical Assistance, Covered CT o un plan de salud a través de Access Health CT.

Pero la verdadera preocupación, según Jennifer Tolbert, analista de políticas de Medicaid en Kaiser Family Foundation (KFF), es que las personas pierden Medicaid incluso cuando son elegibles porque no pasan por el proceso de redeterminación.

“Entonces, la clave es que los estados intenten minimizar la cantidad de personas que siguen siendo elegibles pero pierden la cobertura por razones de procedimiento”, dijo Tolbert.

Eso requeriría actualizar la dirección de los beneficiarios de Medicaid para que puedan recibir la notificación.

El DSS tiene una campaña publicitaria llamada Update Us, so we can Update U (Actualízanos, para que podamos actualizarte) en Waterbury, Hartford y Bridgeport, ciudades con la mayor concentración de beneficiarios de Medicaid.

Si no se completa la renovación o se determina que la persona no es elegible para Medicaid, la cobertura se cerrará al final del mes en el que finaliza su período de inscripción.

Por ejemplo, si la renovación de una persona vence en junio de 2023 y se determina que no es elegible para Medicaid, su cobertura se cerrará el 30 de junio de 2023.

Al comienzo de la pandemia, el Congreso promulgó la Families First Coronavirus Response Act, que incluía una disposición que requería que los estados mantuvieran la inscripción en Medicaid para las personas en el programa, independientemente de si tenían cambios en las circunstancias que podrían hacerlos no elegibles. Y esa política ha estado vigente desde marzo de 2020.

El requisito de cobertura continua de Medicaid de la Families First Coronavirus Response Act ya no está vinculado a la fecha de finalización de la emergencia de salud pública, y los requisitos de inscripción continua finalizarán el 31 de marzo.

Los estados podrán reanudar la cancelación de la inscripción de personas del programa a partir del 1º de abril, que ya no sean elegibles para la cobertura de Medicaid o que no completen el proceso de renovación.

La administración Trump canceló los beneficios de Medicaid para algunas personas discapacitadas y de bajos ingresos. Un juez de la corte federal de distrito en Connecticut dictaminó esta semana que la administración Biden debe detener la aplicación.

Las personas con cobertura de Medicaid que cumplieron 65 años y luego se inscribieron en el Programa de Ahorros de Medicare aún tienen cobertura parcial de Medicaid.

Pero para las personas con discapacidades, eso podría significar perder el acceso a los servicios que necesitan, si esos servicios estuvieran cubiertos por Medicaid pero no por Medicare.