Centro que ayuda a veteranos expande su Programa Clínico en The Annex

BRIDGEPORT.- Homes for the Brave (HFTB) anunció la expansión de su Programa Clínico, que ahora está disponible en su ubicación de The Annex, recientemente inaugurada en el centro de Bridgeport.

El Programa Clínico tiene como propósito abordar la brecha en los servicios de salud mental y necesidades de abuso de sustancias para los veteranos y sus familiares en la comunidad local.

De acuerdo con Homes for the Brave, este programa está diseñado para brindar atención de alta calidad a los veteranos con trastornos de salud mental y abuso de sustancias y ofrece programas de bienestar y terapia orientada a la recuperación, que incluyen telesalud y sesiones en persona con médicos autorizados.

Muchos veteranos en la comunidad luchan por acceder a los servicios de salud mental y uso de sustancias que satisfagan completamente sus necesidades, y el Programa Clínico de Homes for the Brave en The Annex tiene como objetivo llenar este vacío.

El programa brinda servicios en el lugar y a través de telesalud, y actualmente se está expandiendo para incluir un componente de bienestar, que incluye clases de yoga.

En enero de 2019, el programa clínico de Homes for the Brave lanzó y contrató a un psicólogo con licencia como director clínico (CCO) para supervisar todos los programas clínicos y abordar esta brecha en los servicios.

La programación clínica incluye acceso a terapia individual y grupal orientada a la recuperación para abordar las necesidades de salud mental y abuso de sustancias de los veteranos que tienen dificultades para acceder al apoyo.

El programa ofrece flexibilidad en la programación en persona o telesalud para ayudar a eliminar las barreras para acceder a la atención, de acuerdo con Homes for the Brave.

“Nuestro programa clínico ha sido muy utilizado por los residentes en nuestra vivienda de transición y estamos orgullosos de expandir este programa en The Annex para brindar el apoyo que tanto necesitan los veteranos y sus familias en nuestra comunidad”, expresó la doctora Stephanie Lynam, directora clínica del centro.

“Estamos comprometidos a brindar atención y servicios de alta calidad para servir a aquellos que han sacrificado tanto por nuestro país”, agregó Lynam.

“Si usted es un veterano o un miembro de la familia de un veterano con Medicaid, los servicios del Programa Clínico se pueden proporcionar sin costo alguno para usted. Para obtener más información, comuníquese con Alexis Carroll, terapeuta de The Annex de Homes for the Brave al 203-275-0600”, declaró el centro.

The Annex de Homes for the Brave está ubicado en One Lafayette Circle, Suite 100, Bridgeport.

Para obtener más información, pueden visitar la web https://homesforthebrave.org.