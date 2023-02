Servicio de autobús recibe pedido de 106 autobuses híbridos eléctricos

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- El condado de Westchester anunció la finalización de la entrega de 106 autobuses híbridos-eléctricos de 40 pies.

La entrega marca un hito importante para el sistema, con una flota ahora 88 por ciento híbrida o eléctrica.

Los nuevos autobuses, que son autobuses de transporte pesado híbridos eléctricos Xcelsior, construidos por New Flyer of America Inc, brindarán a los pasajeros un viaje más silencioso y cómodo mientras mejoran la calidad del aire para los más de un millón de habitantes de Westchester.

Los nuevos autobuses tienen capacidad para 40 pasajeros e incluye servicios como un portabicicletas, puertos de carga USB en cada asiento y un escudo protector para el conductor.

Cada autobús tuvo un costo de 715 mil 721 dólares y aproximadamente el 70 por ciento fue financiado por el gobierno federal.

Además de reducir las emisiones, le proporcionarán al Condado ahorros significativos en combustible.

En 2021, el Condado agregó su primer autobús totalmente eléctrico al sistema. Actualmente hay dos autobuses totalmente eléctricos de 40 pies y cuatro de 35 pies que operan desde el depósito de Valhalla.

El Condado tiene seis cargadores de vehículos eléctricos dentro de las instalaciones de Valhalla y planea expandir la infraestructura de carga en los próximos años para incluir la instalación de mantenimiento central en Yonkers.

Bee-Line es el sistema de autobuses del condado de Westchester, que atiende a más de 27 millones de pasajeros anualmente con un servicio conveniente que conecta a los residentes con trabajos, recreación, compras y otros servicios de transporte regional.

Es la segunda flota de autobuses de tránsito más grande del estado de Nueva York, operada por el Departamento de Obras Públicas y Transporte del Condado (DPW&T).

Más del 65 por ciento de todos los residentes del condado de Westchester se encuentran a poca distancia de una ruta de autobús Bee-Line, lo que hace que el autobús sea cercano y conveniente.

El sistema cuenta con más de 3 mil 300 paradas de autobús y casi 60 rutas. Todos los autobuses Bee-Line son accesibles y están diseñados con muchas características de accesibilidad, incluidos autobuses, rampas y ascensores.