Concejales anuncian carrera para alcalde de Yonkers

YONKERS.- Dos miembros del Concejo Municipal de Yonkers, el republicano Anthony Merante y la demócrata Corazón Pineda-Issac, anunciaron esta semana sus campañas para Alcalde durante la semana pasada.

Los dos se unen a Margaret Coleman, educadora y líder comunitaria, y Prince Robinson, comediante, como candidatos anunciados para Alcalde.

Los cuatro desafiarán al actual alcalde Mike Spano, quien ha anunciado que se postula para un cuarto mandato.

La decisión de la concejal Corazón Pineda-Issac de postularse para alcalde fue una sorpresa para algunos.

Pineda-Isaac ha estado considerando postularse para la Alcaldía durante casi un año, y el 1º de febrero envió un correo electrónico a sus seguidores y escribió: “Quiero que sean los primeros en saber que he tomado una gran decisión. Me postulo para alcalde de Yonkers”.

La hispana declaró que “como una de las mujeres más jóvenes elegidas para el Concejo Municipal, me propuse ser una líder para otras mujeres jóvenes de color que no se han visto representadas. Parte de lo que hace que Yonkers sea especial es la diversidad que florece aquí, y necesitamos funcionarios públicos en los que nuestra ciudad pueda verse a sí misma”.

Agregó que “estoy muy orgullosa de lo que hemos hecho juntos. Me he dedicado a mantener Yonkers asequible para las innumerables familias que han vivido aquí durante generaciones y he presionado para que Yonkers se convierta en un lugar acogedor para las nuevas familias que quieren llamar hogar a nuestra ciudad”.

Por su parte, Margaret Fountain Coleman anunció el 15 de enero que es candidata a Alcaldesa frente al Ayuntamiento.

“Estoy orgullosa y emocionada de anunciar mi candidatura para Alcalde de la ciudad de Yonkers. La democracia está en peligro y seguirá siendo testigo de un éxodo masivo de residentes de Yonkers debido a la irresponsabilidad fiscal y la falta de viviendas asequibles y oportunidades de empleo. Los votantes de Yonkers tienen tan pocas opciones que es hora de elegir una “nueva voz” que aborde adecuadamente los problemas que aquejan a nuestra ciudad. Es hora de hacer de Yonkers una comunidad”.

El comediante Prince Coleman dijo que él es el extraño político en la carrera por la Alcaldía.

“Quiero hacer un cambio y tengo una visión. Algunas personas tienen miedo de abrazar el cambio, pero algunas personas quieren el cambio y estoy en esto para ganarlo. Quiero estar en las calles asegurándome de que mi Ciudad esté funcionando e identificar dónde están los problemas. Ataquemos el problema de las drogas y la crisis de los sin techo”.

Anthony Merante hizo su anuncio esta semana ante una multitud en el restaurante Mt. Olympus. Merante le dijo a la multitud “No los he olvidado”. El Concejal declaró que, “como Alcalde me comprometerá a centrarme en los problemas de “calidad de vida” que, lamentablemente, han faltado en Yonkers”.