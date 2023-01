Ausentismo crónico sigue aumentando en escuelas

- Publicidad -

NEW HAVEN.- Aunque los funcionarios de educación del Estado han pregonado el éxito de un programa dirigido al ausentismo crónico, el problema todavía está en niveles críticos, especialmente entre los estudiantes sin altas necesidades.

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el ausentismo crónico se ha duplicado en Connecticut, del 12.2% en el período 2019-2020 (hasta mediados de marzo, cuando comenzaron los cierres en todo el país) a más del 25% al comienzo del actual año académico, según datos estatales.

Ese porcentaje se traduce en aproximadamente 125 mil niños (de los 496 mil estudiantes totales de Connecticut) que no se están presentando regularmente a la escuela.

“Por lo general, donde estamos hoy es como acabamos al final del año, pero cruzo los dedos para que este año, en realidad, esa tendencia sea diferente”, indicó Ajit Gopalakrishnan, jefe de rendimiento para el Departamento de Educación del Estado, en una reunión del 11 de enero de la Junta Estatal de Educación.

El ausentismo crónico se define cuando un estudiante falta al 10% del tiempo de instrucción en clase, lo que equivale a 18 días de un calendario académico de 180 días.

En este punto del año escolar 2022-2023, un estudiante que ya ha perdido alrededor de seis días de escuela se considera crónicamente ausente.

Este año académico, el ausentismo crónico ha disminuido entre la mayoría de los estudiantes de “altas necesidades”, según muestran los datos, lo que significa que los estudiantes que están aprendiendo inglés, los estudiantes con discapacidades, los que reciben almuerzos gratis o los que están experimentando la falta de vivienda están regresando a las aulas, aunque en ninguna parte cerca de los porcentajes pre-pandémicos.

Gopalakrishnan dijo que 88 mil estudiantes con altas necesidades se ausentaron crónicamente el año pasado. La cifra ha descendido desde entonces a 82 mil 500.

Sin embargo, se mantienen las tendencias de ausentismo entre los alumnos sin altas necesidades.

Solo el 6% de los estudiantes sin altas necesidades fueron considerados ausentes crónicos en el año escolar 2019, pero ese número ha aumentado constantemente a 7.2%, 12.4% y ahora 17.6% en los últimos tres años.

Los datos de los primeros tres meses de este año escolar muestran un salto de 29 mil a 41 mil estudiantes sin altas necesidades crónicamente ausentes.

Las autoridades educativas afirman que la tendencia puede atribuirse en parte a una “triple amenaza sanitaria”, que incluye el COVID-19, la gripe y el VSR (virus respiratorio sincitial).

“En estos primeros meses, los alumnos pueden ausentarse durante unos días, y si lo hacen durante seis, a partir de ahora se les considerará ausentes crónicos”, explicó Gopalakrishnan.

Gopalakrishnan no explicó en la reunión de la Junta por qué los estudiantes sin altas necesidades son la única categoría que está aumentando rápidamente mientras que otros grupos están viendo un ligero descenso.

Para ayudar a combatir la crisis de aUsentismo crónico de los estudiantes, el estado lanzó un nuevo programa llamado Learner Engagement and Attendance Program (LEAP) en abril de 2021 para 15 distritos escolares de Connecticut, incluyendo Bridgeport, Capitol Region Education Council (CREC), Danbury, East Hartford, Hartford, Manchester, Meriden, New Haven, New Britain, New London, Norwich, Stamford, Torrington, Waterbury y Windham.

El programa, financiado con 10.7 millones de dólares de los fondos federales estatales COVID-19, pedía a los distritos escolares que identificaran a sus alumnos con ausentismo crónico. Con la ayuda del personal escolar o de organizaciones comunitarias, se organizaron visitas a domicilio con los niños y sus familias.

Alrededor de 8 mil 690 alumnos recibieron intervenciones.

“El enfoque de LEAP es muy distinto del que hemos tenido en el pasado con el ausentismo escolar. Se centra primero en las relaciones, antes de hablar de las notas, o del comportamiento del niño, o de su asistencia, o de cómo no viene a la escuela. Queremos crear una conexión con las familias de confianza y relaciones”, dijo Kari Sullivan Custer, un consultor de asistencia y compromiso para el programa.

“Las visitas a domicilio de LEAP están dirigidas y son apoyos de dos niveles para los estudiantes y las familias que están desvinculados de la escuela”, continuó Sullivan Custer, añadiendo que las visitas a domicilio suelen durar unos 45 minutos y las conversaciones iniciales comienzan con los puntos fuertes y las capacidades de las familias, así como las aspiraciones del estudiante.

El programa continúa con múltiples visitas a lo largo de varios meses y ofrece diferentes recursos en función de las necesidades de la familia.