Hispana lanza candidatura para convertirse en la próxima Alcaldesa de New Rochelle

NEW ROCHELLE.- Una cara familiar en New Rochelle se ha lanzado al creciente campo de candidatos que esperan reemplazar al alcalde Noam Bramson cuando deje el cargo después de este año.

Bramson anunció que no buscará la reelección para el puesto que ha ocupado durante casi dos décadas.

La concejal hispana Yadira Ramos-Herbert (Distrito 3) anunció su candidatura para ser Alcaldesa de New Rochelle.

Siendo administradora de la Facultad de Derecho de Columbia, Ramos-Herbert fue elegida por primera vez para el Concejo Municipal de New Rochelle en 2019.

Dijo que quiere aprovechar el trabajo que ha realizado en su tiempo en el Consejo, especialmente en las áreas de asequibilidad de la vivienda, redistribución de distritos, expansión del programa de empleo juvenil de verano de New Rochelle, responsabilidad policial, y respuesta y recuperación de COVID-19.

“Tuve el honor y el privilegio de servir a nuestra Ciudad como Concejal y traeré la misma pasión y energía que usé para abordar la responsabilidad policial, la distribución de la vacuna contra el COVID-19 y aumentar el empleo juvenil de verano en la Alcaldía”, manifestó Ramos-Herbert, al anunciar su candidatura. “Prometo dar a todos nuestros vecinos, grupos comunitarios y organizaciones un asiento en la mesa cuando se toman decisiones para que todos tengan voz sobre cómo abordamos los problemas que importan”, agregó la hispana.

Ella dijo que los problemas más importantes que enfrenta New Rochelle son la asequibilidad de la vivienda, la resiliencia climática y garantizar que se aborden los problemas de calidad de vida.

“Con el continuo crecimiento en el centro de la Ciudad, el Alcalde y el Concejo deben continuar trabajando para ampliar la asequibilidad de la vivienda”, explicó Ramos-Herbert.

“New Rochelle tampoco es inmune al impacto del cambio climático y se necesita una planificación proactiva para proteger a los residentes. Finalmente, es imperativo que aseguremos un diálogo bidireccional entre todos los residentes para garantizar que la Ciudad escuche y responda a las preocupaciones de la comunidad”, precisó la hispana.

Antes de su elección de 2019 para el Concejo Municipal de New Rochelle, Yadira se desempeñó como fideicomisaria de la biblioteca pública de New Rochelle, miembro del Grupo de Trabajo de Lincoln Avenue, miembro del Comité de Planificación de la Iniciativa de Revitalización del Centro y miembro del Grupo de Trabajo para Reducir la Violencia en Lives of Children and Youth.

Además, fue miembro de la junta de NewRo Runners, líder del grupo de jóvenes en la Iglesia Metodista Unida de New Rochelle y presidenta de su asociación de propietarios.

Ramos-Herbert recibió su licenciatura en Historia del Saint Francis College y su título de abogado de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en la Facultad de Derecho de Buffalo.

Ejerció la abogacía durante ocho años antes de regresar a la escuela para obtener su Maestria en Educación en Administración de Educación Superior de la Northeastern University.

Actualmente es Decana Asociada de Servicios Estudiantiles y de Registro en la Facultad de Derecho de Columbia.

En su tiempo libre, Ramos-Herbert dijo que se la puede encontrar corriendo, leyendo y pasando tiempo con su esposo y sus dos hijos en edad escolar.