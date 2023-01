- Publicidad -

YONKERS.- Un hombre de Mount Vernon enfrenta cargos luego de que fue acusado de abusar de un perro.

Un video supuestamente muestra a Anthoin McPherson recogiendo un pitbull y arrojarlo a la puerta de entrada de una tienda cerrada.

La policía de Yonkers también publicó un video adicional que también parece mostrar a McPherson golpeando al perro con un cinturón en una escalera.

La policía dice que el incidente ocurrió el miércoles 25 de enero pasado en la esquina de la Ridge Avenue y la Fairview Street, en Yonkers.

La policía de Yonkers y el Westchester SPCA Humane Law Enforcement señalaron que usaron videos de vigilancia para rastrear a McPherson y realizar un arresto.

La policía indicó que “Maximus”, un pitbull de 8 meses de edad, fue entregado a la Sociedad Protectora de Animales de Westchester.

McPherson fue puesto en libertad con una multa de comparecencia, en espera de lectura de cargos en una fecha posterior.

La policía apuntó que las personas pueden denunciar la crueldad animal de manera confidencial llamando a la línea directa de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) de Westchester al 914-941-7797.

El video del acto se puede observar a través de la web https://www.facebook.com/watch/?v=1168370354051623.