NY habilitará terminal de cruceros en Brooklyn como refugio de inmigrantes

NUEVA YORK.- A partir de esta semana, la Ciudad de Nueva York habilitará la terminal marítima de cruceros en Brooklyn como un refugio para inmigrantes.

El alcalde Eric Adams, informó que se habilitará esta terminal desde enero hasta el verano que inicie la temporada de cruceros como un espacio para albergar a unos mil inmigrantes masculinos que han arribado a la Ciudad solos.

Adams informó que una gran parte de estos buscadores de asilo se encuentran alojados en el hotel Watson en Manhattan.

Agregó que actualmente unos 28 mil inmigrantes se encuentran bajo el cuidado de la Ciudad lo que, dijo, mantiene al límite la capacidad del Gobierno para atenderlos.

“Más de 41 mil solicitantes de asilo han llegado a la Ciudad de Nueva York desde la primavera pasada y casi 28 mil están actualmente bajo nuestro cuidado, por lo que la ciudad está en un punto de quiebre”, indicó Adams.

Insistió en la necesidad de que el gobierno federal tome cartas en el asunto.

Actualmente Nueva York habilitó 77 hoteles como refugios de emergencia y otros cuatro centros de ayuda humanitaria.

Este sería el quinto espacio que según las autoridades contará con servicios médicos, alimentos y lavandería.

La semana pasada se dio a conocer que la Ciudad invertirá más de 200 millones de dólares para albergar a unos 5 mil solicitantes de asilo en hoteles.

A la par, surgió una polémica por los alimentos que se les dan a las personas en los hoteles, luego de que muchos de ellos fueron tirados a la basura.

Ayuda para inmigrantes en Nueva York

Ante llegada masiva de inmigrantes, algunas asociaciones brindan apoyo y servicios legales gratuitos, así como asistencia con la presentación de solicitudes y comparecencias.

* Servicios Comunitarios de Caridades Católicas (CCCS) de la Arquidiócesis de Nueva York.

* Grupo de Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG).

* Colaboración de Respuesta de Defensores de Inmigrantes (I-ARC).

* La Asociación HANAC ofrece programas para inmigrantes que residen en Nueva York como asistencia legal, ayuda con llenado de aplicaciones y servicios de traducción.

* The Legal Aid Society brinda ayuda a inmigrantes en temas como los trámites para obtener la ciudadanía y las green cards, entre otros temas.

* La organización Make The Road ofrece apoyo legal en áreas como empleo, migración y vivienda.

* Coalition for immigrant Freedom ofrece a los inmigrantes servicios de asesoría legal en temas como ajustar su estatus en el país, ayuda con aplicaciones para ciudadanía y naturalización y consulta sobre otros temas.

Otras ayudas para inmigrantes recién llegados a Nueva York

La Office of the New Americans del Gobierno del estado de Nueva York ofrece apoyos para inmigrantes llamando al 1-800-566-7636.

La Ciudad de Nueva York es una ciudad santuario para los inmigrantes. Por esta razón, cuenta con diferentes apoyos para las personas que llegan a la Ciudad.

La oficina de asuntos migratorios tiene distintos programas, asesoría legal, apoyos para comida, clases de idiomas y bolsa de trabajo.