Coalición lanza una campaña para influir en elecciones de Alcalde de este año

BRIDGEPORT.- Una coalición de grupos cívicos preocupados por el gobierno de la ciudad de Bridgeport, lanzó una campaña para influir en las elecciones de Alcalde de este año.

La campaña llamada Year of Change (Año de cambio) de la coalición busca la participación de los votantes para elegir una lista de candidatos reformistas para Alcalde, Concejo Municipal y Junta de Educación, declaró Callie Heilmann de Bridgeport Generation, coordinadora de la coalición.

“A lo largo de los años, nuestra democracia local ha dejado de trabajar para el mejoramiento de todos los residentes de Bridgeport y realmente comenzó a trabajar para un grupo selecto de personas y sus ganancias personales”, comentó Heilmann.

Heilmann agregó que la coalición está redactando una plataforma que exige un gobierno municipal más inclusivo y responsable.

“Por eso estamos comprometidos con la plataforma popular que realmente tiene una visión de justicia, equidad y buen gobierno”, indicó.

Solo los candidatos que apoyen esa plataforma serán considerados para el respaldo.

El actual alcalde demócrata de la ciudad, Joseph Ganim, enfrenta varios desafíos mientras busca la reelección para un tercer mandato consecutivo en el cargo este año.

La coalición Unrig Bridgeport incluye miembros de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) de Bridgeport, el sindicato SEIU 1199 New England, un club demócrata afroamericano local y otras organizaciones de base.