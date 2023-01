Beyoncé embolsó USD$ 24 millones en inauguración de hotel

- Publicidad -

Beyoncé actuó este fin de semana en la inauguración del nuevo hotel y resort de lujo «Atlantis The Royal», en Dubai, y según el sitio web TMZ, la cantante de 41 años recibió uno de los mayores salarios de su carrera: US$ 24 millones por su actuación, que contó con su hija Blue Ivy.

Según la prensa local, algunos de los fans de la artista que se encontraban en la zona pudieron tener un adelanto del concierto de Beyoncé, días antes cuando se la escuchó haciendo una prueba de sonido y ensayando a principios de la semana pasada.

Las canciones que se escucharon en la prueba de sonido incluyeron: «Naughty Girl», «Halo», «Spirit» y «Freedom», así como «Crazy in Love» y «Drunk in Love». Ha sido su primer concierto completo en más de cuatro años.

Según el diario «Arabian Business», la esperada apertura de Atlantis The Royal, en Palm Jumeirah, se llevó a cabo el fin de semana con un megaevento solo para invitados VIP y celebridades de primer nivel.

Además de Beyoncé, el trío internacional de DJs ‘Swedish House Mafia’, detrás de canciones que encabezan las listas de éxitos como Don’t You Worry Child, Save the World y Moth to a Flame, también realizó un set de apertura.

Atlantis The Royal es un edificio de 43 pisos con 231 departamentos de lujo, 693 habitaciones de hotel y 102 suites, todos con vista al Mar Arábigo y Palm Island.

Cuando abra, el hotel también contará con restaurantes dirigidos por chefs famosos de todo el mundo, algunos de los cuales incluyen a Gastón Acurio, Costas Spiliadis, Ariana Bundy, Heston Blumenthal y José Andrés.

La propiedad tiene varias piscinas, incluidas 44 piscinas infinitas privadas adjuntas a suites y penthouses y dos piscinas solo para adultos. El complejo también tendrá un helipuerto, fuentes de fuego y un tanque con capacidad para 4.000 medusas, descrito como el más grande del mundo.