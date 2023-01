Yonkers otorga $14.5 millones en alivio de alquiler de emergencia a familias, debido al COVID-19

- Publicidad -

YONKERS.- El alcalde Mike Spano anunció que Yonkers completó con éxito su Emergency Rental Assistance Program (Y-ERAP) para ayudar a las familias de esta ciudad con sus pagos de alquiler atrasado, alquiler prospectivo, servicios públicos y gastos de reubicación, debido a los impactos económicos de la pandemia de COVID-19.

Yonkers otorgó aproximadamente 14.5 millones de dólares en ayuda desde junio de 2021, de los fondos recibidos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en el marco del American Rescue Plan Act (ARPA).

Trabajando en colaboración con organizaciones comunitarias locales, específicamente CLUSTER Community Services, The Bridge Fund of Westchester, Inc, Westchester Residential Opportunities, Catholic Charities y Westhab, el programa Y-ERA de Yonkers brindó asistencia financiera y servicios de estabilidad de vivienda a 853 hogares de inquilinos únicos de Yonkers, y pagó los alquileres atrasados a 360 arrendadores, propietarios y compañías administradoras diferentes de Yonkers.

“Nuestra Ciudad se enorgullece de ayudar a los inquilinos con dificultades que se han visto afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. Más que nadie, sabemos cómo servir mejor a nuestros inquilinos y propietarios locales y conectarlos con nuestras organizaciones locales sin fines de lucro que son las ‘botas sobre el terreno’ con los necesitados”, declaró Spano.

El Alcalde agregó que “contratar con varias organizaciones sin fines de lucro nos permitió movilizar rápidamente al personal superior de varias agencias con experiencia en abordar los atrasos en el alquiler y llevar a cabo actividades de divulgación para múltiples poblaciones con grandes necesidades, minimizando así el tiempo necesario para la puesta en marcha y permitiéndonos comenzar a inscribir participantes antes que el estado de Nueva York”.

Yonkers fue la única ciudad en Westchester que operó su propio programa ERA.

Aquellos elegibles para el Yonkers Emergency Rental Assistance Program deben haber sufrido una reducción de ingresos o desempleo debido al COVID-19, adeudar el alquiler a partir del 20 de marzo de 2020 y enfrentar la falta de vivienda o la inseguridad de vivienda en 2021.

Los residentes de Yonkers que aún necesitan financiamiento para los alquileres atrasados son elegibles para solicitar asistencia de la New York State Office of Temporary and Disability Assistance a través de su portal de solicitud en línea hasta el 20 de enero, en https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/ y del Departamento de Servicios Sociales del Condado de Westchester.