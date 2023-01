Legisladores proponen ley que exige que candidatos presenten un currículum veraz

- Publicidad -

WHITE PLAINS.- La controversia de George Santos está inspirando muchas bromas en los programas de entrevistas nocturnos.

También está inspirando una legislación en el condado de Westchester para que los candidatos cumplan con un estándar veraz.

De acuerdo con el informe, Santos ha sido acosado por los medios de comunicación y enfrenta llamados a renunciar, después de haber sido atrapado en una red de mentiras sobre prácticamente todas las facetas de su vida.

“Para aquellos de nosotros que nos tomamos en serio los asuntos del gobierno, es bastante horrible esta situación. La gente tiene derecho a saber por quién vota”, dijo la presidenta de la Junta del condado de Westchester, Catherine Borgia.

“La Junta de Legisladores del condado de Westchester pronto considerará una ley que exigirá que los candidatos a la Junta del Condado y a ejecutivo de Westchester presenten un currículum sobre su educación, historial laboral y servicio militar, y luego firmen un documento que certifique su veracidad. Y luego certificaremos que estas cosas son ciertas y jurarán bajo pena de presentar un documento público falso”, declaró el ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer.

Latimer indicó que el objetivo es crear una base de referencia de la verdad sobre la experiencia de los candidatos a cargos del Condado, aunque reconoce que no habría captado todas las falsedades de Santos.

“Afirmó su origen étnico. No esperaríamos que nadie dijera cuál es su origen étnico, su religión, o si su madre falleció o no el 11 de septiembre, o si estaban o no en un equipo de voleibol. Eso normalmente no aparece en un currículum estándar. Pero obviamente donde hay una cantidad significativa de humo, hay fuego”, dijo el ejecutivo del Condado.

“La ley propuesta tiene la intención de elevar el estándar para que las personas digan la verdad sobre sus experiencias”, señaló Borgia.

A medida que se desarrolla la legislación, el Condado está investigando si el requisito de presentación de currículum vitae se puede aplicar a otras oficinas, incluido el secretario del condado y el fiscal de distrito.